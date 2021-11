Centro storico, attesa infinita 

Il 22 marzo 2015 i progettisti (Massimo Carta, Enrica Campus, Alberto Loche, Giuseppe Loche, Stefania Pizzotti e Emanuele Tendas) presentarono il Piano particolareggiato del centro storico che il Consiglio comunale il 22 marzo 2017 (uno degli ultimi atti dell’amministrazione di Guido Tendas) approvò con 13 voti a favore e 12 assenti tra i quali l’attuale sindaco Andrea Lutzu, il suo vice Massimiliano Sanna. Con le votazioni del 2017 Tendas lascia e la nuova maggioranza che fa capo al sindaco Andrea Lutzu eredita il piano operativo senza che in questi cinque anni sia stata modificata una virgola e soprattutto di quel piano sia stato realizzato uno solo dei punti individuati dai tecnici e approvati dal Consiglio. Per frenare il progressivo svuotamento del centro storico il piano assicurava la messa in pratica di «utili operazioni di sgravio fiscale e incentivi per commercianti, artigiani, giovani che intendono trasferirsi al centro in modo da far rivivere in maniera veritiera ogni via e allo stesso tempo selezionare i tipi di attività da instaurare. Ciò potrebbe essere facilitato anche dalla riduzione dei tempi di ottenimento di permessi e pratiche edilizie che talvolta portano all’abbandono di possibili recuperi».

Illuminazione e strade

E poi dotazione di servizi, strade, illuminazione e «aree di gioco, di verde attrezzato, di socializzazione per i giovani e anziani, anche attraverso la riqualificazione di aree degradate e occupate da edifici crollati o sedi di attività non adatte al centro. Tra questi la stazione Arst e il distributore di benzina in via Solferino, ormai prossimi allo spostamento in zone periferiche della città». L’Arst e le pompe di benzine dopo 5 anni sono ancora in funzione come pure i cartelli che indicano il divieto di transito per le auto in alcune vie del centro; divieto saltato dopo pochi giorni e mai più attuato nonostante l’ordinanza di allora sia ancora valida.

Ztl e piazze

Nel piano particolareggiato la zona a traffico limitato veniva riproposta per passare dall’auto ai servizi pubblici e bike sharing. «Ciò renderebbe il centro accessibile a tutti, viste le sue ridotte dimensioni». I tecnici, col benestare degli amministratori, proponevano alcuni interventi «prioritari per la riqualificazione del centro». Venivano individuate sei piazze da sistemare attraverso una serie di demolizioni mirate per lasciare spazio al verde e ai servizi e per ciascun intervento veniva anche indicato il costo. Piazza Onroco 146 mila euro, vico Onroco 57.135, piazza Beretta Molla 126.071, slargo di via Lamarmora 146.785, vico Arcais 81.263 e Vico Lamarmora-Vico Ammirato 184.114. Dal 2017 a oggi non è stato mosso un chiodo e così il centro continua a spopolarsi nell’indifferenza generale.