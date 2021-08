Centro sportivo, tutto bloccato 

Un tempo era frequentata da una media di ottocento atleti, accanto agli storici campi da tennis fra via Loni e via Peretti. Da mesi invece regnano solo degrado e abbandono. Un triste declino per la piscina al coperto del Tennis club di Su Planu, a Selargius, trasformata in un vero e proprio acquitrino sul quale si affacciano una decina di villette. Una situazione al limite, con l’intervento della Assl (che ha intimato un’immediata pulizia) richiesto dai residenti. «Chi di competenza faccia qualcosa. Quest’estate è stato un incubo: non possiamo continuare a vivere con questa situazione», chiedono gli abitanti della zona.

Sotto sfratto

Un polo sportivo d’eccellenza che da mesi è al centro di un contenzioso fra nuova proprietà, il centro medico “I Mulini”, e l’associazione sportiva Tennis club Su Planu, sotto sfratto e in attesa di una sentenza del Tar. Nel frattempo il degrado dilaga. «Quella che prima era una piscina ormai è un acquitrino», racconta Mirko Lasio, uno dei residenti che vivono a ridosso del centro sportivo di Su Planu. «Lo abbiamo segnalato prima dell’estate proprio per evitare il problema delle zanzare, ma non è servito. Non chiediamo tanto», aggiunge, «solo che la piscina venga ripulita e venga eliminato il disagi».

Tutto fermo

Segnalazioni indirizzate anche al Comune e finite di recente nel dibattito dell’assemblea civica di piazza Cellarium con l’intervento del capogruppo del Pd Omar Zaher: «Ho portato il problema all’attenzione dell’amministrazione. I residenti chiedono una soluzione e hanno il diritto ad avere delle risposte». Ma la competenza di fatto non è del Comune. «E purtroppo neanche nostra», precisa Carlo Serra, amministratore unico del centro I Mulini. «Siamo proprietari ma ancora non abbiamo la disponibilità dell’immobile. Conosciamo bene la situazione di abbandono, e per primi abbiamo sollecitato la manutenzione al momento a carico dell’associazione sportiva che ancora lo gestisce. La stessa Assl ha intimato all’associazione di provvedere, ma per ora non ci risulta nessun intervento di pulizia». Intanto resta bloccata anche la nascita del futuro polo sportivo. «Il progetto è pronto e abbiamo a disposizione le risorse necessarie per realizzare tutte le opere», precisa Serra. «Appena il giudice si pronuncerà saremo nelle condizioni di partire con i lavori e far rinascere questo importante centro sportivo».

