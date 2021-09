Centro sportivo pronto, ma manca il bando 

Sembravano interminabili, ma i lavori del centro polisportivo “Raffaele Piras” bel quartiere Le Serre, dopo tre anni dal loro inizio sono finalmente terminati. Per godere degli impianti - un campo da calcio, due da calcetto, tre da tennis e una pista ciclabile, però, i quartuccesi dovranno ancora aspettare - il Comune deve ora approvare le linee guida per poi fare il bando per la gestione, intanto le società sportive sono ancora senza impianti.

L’assessora

«Mancano ancora alcune certificazioni relative alla pista di atletica, la Fidal deve dare l’agibilità – spiega Elisabetta Contini assessora allo sport –. Prima di procedere alla concessione è stato affidato a un tecnico l’incarico per fare un piano economico finanziario di gestione dell’impianto nel suo complesso che è ancora in fase di elaborazione».

Cantiere a rilento

I lavori, iniziati a luglio del 2019, sono terminati lo scorso marzo, ma hanno subito un rallentamento nella primavera del 2020 a causa del lockdown imposto dall’emergenza sanitaria per il Covid-19. Oltre un milione di euro è, infatti, la cifra stanziata dall’amministrazione comunale per il restyling. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento della pista di atletica e l’acquisto delle attrezzature, il rifacimento del campo da calcio in erba con la nuova irrigazione, i servizi igienici e le tribune a norme per il pubblico, la ristrutturazione del campo a calcio a 5 e un nuovo impianto di illuminazione a Led.

Le polemiche

E proprio il campo in erba è stato più volte oggetto di polemica anche da parte della minoranza in Consiglio comunale. «Più volte abbiamo invitato l’amministrazione - hanno ribadito in molte occasioni i consiglieri Damiano Paolucci e Michela Vacca - a valutare l’opportunità di sostituire il manto in erba naturale con uno in sintetico. Questo perché un campo artificiale necessita di minore manutenzione rispetto a quello in erba naturale, ma soprattutto perché il manto sintetico ne garantisce l’utilizzo, sia per gli allenamenti che per le competizioni, anche dopo scroscianti piogge».

Dal 1996, anno in cui è stato realizzato l’impianto sportivo, con i fondi statali erogati in occasione dei mondiali “Italia ‘90”, il campo ha sempre avuto il manto in erba naturale, ma la maggior parte delle volte è stato inagibile a causa del maltempo.

«È impensabile pensare di utilizzare quel campo sia per gli allenamenti settimanali sia per le partite ufficiali la domenica – hanno sempre sottolineato in consiglieri di minoranza –. Purtroppo, Quartucciu non ha altri campi da calcio, oltre quello sterrato della 554, per garantire un adeguato utilizzo alle società sportive degli spazi».

La Club House

Dopo vent’anni, anche la Club House presente all’interno della struttura sportiva è stata finalmente messa a norma. Il locale, infatti, necessitava di lavori urgenti di ristrutturazione in quanto pioveva sempre al suo interno. «Bisogna invece aspettare che l’associazione Misericordia finisca il suo trasferimento in via Piria, solo dopo potremo sistemare quei locali, che necessitano di un intervento di ristrutturazione», ha precisato l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda, «il centro si presta bene per manifestazioni sportive di carattere nazionale, per questo abbiamo realizzato anche i nuovi parcheggi per accogliere un certo numero di pubblico e atleti».

