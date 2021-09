Centro sportivo, è scontro sulla concessione 

Una situazione temporanea, però, in attesa che venga fatto un bando pluriennale. «Gli uffici ci stanno lavorando, ovviamente le condizioni cambieranno, ma in attesa di questo era necessario restituire la struttura alla collettività. Una gestione così come è stata fatta in passato non era possibile, ci sono delle spese importanti, tra cui quelle per la cura del campo in erba».

«Le cifre indicano tutti gli oneri, sia l’utilizzo degli spazi sia la manutenzione ordinaria che straordinaria. C’è la possibilità per l’associazione che si aggiudica il bando di subaffittare i campi per venire incontro a quelle che sono le spese di gestione della struttura. Le spese di gestione non sono però l’unico motivo che ha spinto la Giunta a inserire la clausola del subaffitto», spiega l’assessora allo sport Elisabetta Contini.

Terminati finalmente i lavori, il centro polivalente “Raffaele Piras” in via delle Serre verrà concesso, in via provvisoria ed eccezionale, per un anno alle società e associazioni sportive dilettantistiche che ne faranno richiesta. Il canone annuale si aggira intorno ai 65mila euro, da versare al Comune in tre trance anticipate.

Le regole

«Laddove dovessero aggiudicarsi l’utilizzo della struttura società diverse da quelle che hanno sempre operato lì, queste ultime potranno continuare a fare sport dentro il centro con delle tariffe agevolate. Questo permette anche ai cittadini di Quartucciu che vogliono andare ad allenarsi di poterlo fare sempre facendo riferimento alla società che si aggiudica il bando».

Una situazione temporanea, però, in attesa che venga fatto un bando pluriennale. «Gli uffici ci stanno lavorando, ovviamente le condizioni cambieranno, ma in attesa di questo era necessario restituire la struttura alla collettività. Una gestione così come è stata fatta in passato non era possibile, ci sono delle spese importanti, tra cui quelle per la cura del campo in erba».

I nomi delle associazioni e società che si aggiudicheranno il bando dovrebbero essere pubblici a metà ottobre. Ma i costi di gestione fanno storcere il naso al consigliere di minoranza Damiano Paolucci. «La montagna ha partorito un topolino e pure malaticcio», attacca Paolucci, «è arrivato il momento di togliermi qualche sassolino dalle scarpe: in campagna elettorale, quattro anni fa, gli attuali amministratori avevano fatto intendere agli elettori che io avrei eliminato con un colpo di spugna tutte le società sportive che operavano nel nostro territorio, oggi, invece, è proprio la Giunta Pisu a volere fare una piazza pulita».

Le difficoltà

Per Paolucci, infatti, i costi di gestione della struttura sono troppo elevati. «Ho difficoltà a credere che ci siano società locali che possano partecipare a un bando che prevede un canone per un solo anno di oltre 65 mila euro. La manutenzione di un campo in erba è troppo elevata, lo avevo anticipato e i fatti oggi mi danno ragione», ricorda il consigliere sottolineando che «si è scelto di spendere 80mila euro per la ristrutturazione a fronte di un costo di manutenzione annuale di oltre 45mila euro. Era un investimento destinato a fallire sin dal principio».

I costi

Intanto il consigliere prende tempo e aspetta di «verificare con dati alla mano i criteri oggettivi utilizzati per la definizione dei costi di manutenzione in attesa che sia completato il piano economico finanziario che dopo due anni di inutilizzo della struttura mi sarei aspettato fosse già pronto così come il regolamento di cui chiedo lumi dall’inizio della consigliatura». Non solo. Paolucci punta anche il dito contro l’amministrazione evidenziando che «a Quartucciu da tempo purtroppo manca un’offerta diversificata di sport e tanti ragazzi sono costretti ad andare altrove: lo sport ha una funzione di preminente impatto sociale, non può essere abbandonato, ma va supportato e valorizzato in ogni sua forma».

