Centro migranti, nessun reato: titolari assolti 

Davanti ai giudici, però, i racconti delle presunte vittime sono stati smentiti dalle testimonianze. Nessun sequestro di persona, ma i titolari del centro d’accoglienza chiudevano le porte alle 19 e per tutta la notte, seguendo una regola conosciuta da tutti gli ospiti. Un testimone nigeriano ascoltato ieri in aula ha poi raccontato che le tensioni nascevano dal fatto che gli ospiti volessero soldi in contanti per l’acquisto di sigarette e non i voucher che gli venivano assegnati. Sempre il giovane ha riferito di non essersi mai sentito sotto sequestro, ma che i litigi erano frequenti. Qualcuno, inoltre, gli avrebbe detto che gli imputati utilizzavano un apparecchio per le scosse elettriche, ma che su di lui non è mai stato usato. Insomma, molti racconti poco credibili, come nel caso delle violenze sessuali, dove è poi emerso che che sullo sfondo ci sarebbero stati contrasti interni ad una vera e propria relazione. Chiesta dal pm l'assoluzione, i giudici hanno fatto cadere le accuse in dieci minuti di camera di consiglio: «Il fatto non sussiste».

I racconti delle presunte vittime sono stati smentiti o sono apparsi contraddittori. Le testimonianze su cui si basavano le pesanti imputazioni di sequestro di persona e violenza sessuale sono state smontate nel corso del dibattimento. Alla fine, dunque, è stata la stessa pm Rita Cariello a chiedere l'assoluzione, perché il fatto non sussiste, di Massimo e Giovanni Melis, 58 e 28 anni, padre e figlio, titolari della onlus “Solidarity Sardinia” che, sino al 2015, gestiva una struttura temporanea di accoglienza per richiedenti asilo a Senorbì. In meno di dieci minuti di camera di consiglio, i giudici della Seconda sezione penale del Tribunale hanno spazzato via le accuse con un'assoluzione piena.

La vicenda

L’indagine dei Carabinieri della stazione di Senorbì e della Compagnia di Dolianova era iniziata nel 2015, dopo essere intervenuti nell'edificio al cui interno si trovavano, in quel momento, sei ragazzi nigeriani: quattro ragazze di vent'anni e due ragazzi. Dopo aver sentito i giovani ospiti, erano scattati gli accertamenti su un’ipotesi di presunti ricatti a sfondo sessuale nei confronti di una delle giovani ospiti. Terminata l’inchiesta, la pm Maria Virginia Boi aveva contestato il sequestro di persona a entrambi (i migranti avevano riferito di essere costretti, senza ragione, a restare chiusi dentro l'abitazione impossibilitati ad entrare e uscire) e due episodi di violenza sessuale a Giovanni Melis, commessi dietro la presunta promessa di concedere il permesso di soggiorno.

Contanti, non voucher

La difesa

«Si è finalmente accertata la verità in merito a fatti per i quali I miei assistiti hanno sempre proclamato la propria innocenza», ha commentato soddisfatta l’avvocata Giulia Lai, «Dopo anni di sofferenze, per le quali hanno subito pesanti conseguenze di immagine, siamo soddisfatti per questa assoluzione con la formula piena».

