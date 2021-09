«Centro invaso dai tavolini» 

I tavolini selvaggi, piazzati in ogni dove lungo i marciapiedi e le piazze, ogni estate accendono le polemiche tra residenti e commercianti. E stavolta il clamore è ancora maggiore dopo che il Comune, per venire incontro ai disagi causati dal Covid, ha concesso a baristi e ristoratori di allargare gli spazi. Qualcuno però forse si è allargato ed ecco puntuali le proteste dei residenti che nel fine settimana hanno difficoltà persino ad entrare nelle proprie abitazioni. «Qui regna l’anarchia totale» denunciano.

La protesta

«Ho casa in via Parpaglia e la sera io, come tutti i residenti, troviamo difficoltà anche a passeggiare. Portare fuori dal garage l’auto è praticamente impossibile – racconta una residente – È un problema serio che riguarda tutto il centro storico e che finora non è stato affrontato come si deve». La protesta è arrivata al palazzo degli Scolopi e l’assessora alle Attività produttive Marcella Sotgiu ha messo immediatamente in moto la macchina amministrativa: «La polizia urbana sta verificando la situazione con le autorizzazioni che il Comune ha concesso gratuitamente fino al 31 dicembre per venire incontro ai problemi dei commercianti». Subito però avverte: «Questo non significa che ciascuno possa fare ciò che vuole o che gli spazi vengano aumentati rispetto a quelli concessi né che le esigenze dei residenti siano mortificate».

I controlli

L’assessora Sotgiu ribadisce che in un periodo così particolare «è stato chiesto un sacrificio a tutti e, salvo casi davvero rari, abbiamo incontrato una grande comprensione ma tutto deve restare entro certo limiti». E subito i vigili urbani faranno i controlli e le verifiche necessarie. «Nel caso venissero riscontrati abusi, prima chiederemo bonariamente il rispristino nel rispetto della concessione – precisa Marcella Sotgiu - Dopo, se dovessero insistere, scatteranno le sanzioni che non saranno leggere». Pochi sconti quindi, rispetto rigoroso delle ordinanze del sindaco per far respirare i commercianti senza mortificare i diritti dei residenti del centro storico.