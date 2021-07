Centro intermodale in abbandono 

Signori in carrozza (o sui bus), ma tra rischio fiamme, fogne a cielo aperto, immondezza e assenza di alcuni servizi. Sorta poco più di una decina di fa, la stazione intermodale “Serbariu” mostra pecche (se non degrado in certi casi) di varia natura che mal si conciliano con i 9 milioni spesi per realizzarla.

I problemi

Bella esternamente, poi però chi la vive per lavoro o la frequenta come utente si accorge dei problemi. In certi casi roventi, come il fatto che nelle ultime settimane un paio di volte hanno preso fuoco (forse è bastato che qualche incivile vi gettasse un mozzicone ancora acceso) il telo ormai a brandelli steso sulla massicciata nei due binari davanti alle banchine per trattenere gli oli che colano dalle locomotrici: «Provvidenziale – racconta Antonello Lobina, tassista con postazione all’Intermodale – l’intervento di qualcuno con l’estintore, ma è un pericolo perché a fianco al binario fioccano erbacce sino ai margini di alcuni edifici». Inquietante poi il fatto che un paio di alloggiamenti di manicotti antincendio siano compromessi: in uno (piano interrato) manca proprio l’apparecchio, nel secondo (sul piano strada) il manicotto è srotolato fra le panchine. Vicino al bar, poi, un difetto del sistema fognario fa fuoriuscire liquami da un pozzetto: l’arrivo dell’autospurgo non è una rarità: «Abbiamo sempre denunciato tutto – afferma Marisa Serra, per anni referente del Comitato pendolari – compresa l’indecenza della grande area parcheggi ricolma di rifiuti ed erbacce, pure fra i bus, a pochi metri da prati rasati invece con dovizia». La questione rifiuti è controversa: vero è che, come precisano dalla società Devizia, la raccolta dai cestini è frequente, ma per la carenza di contenitori (ora ce n’è qualcuno in più) o per l’inciviltà di molti capita – come sino a pochi giorni fa – di vederli stracolmi per 3-4 giorni. Il problema riguarda anche i mastelli posizionati dal bar vicino ai totem turistici (seminascosti dalla vegetazione): «Li dobbiamo lasciare li – rivela Gianni Cacciarru, titolare del bar biglietteria – perché non ci è stato indicato un sito alternativo: la gente getta i rifiuti senza criterio, abbiamo anche già subito una multa ma noi non possiamo ogni volta differenziare al posto di chi ne approfitta».

Servizi chiusi

Quanto ai servizi igienici non c’è molta scelta, si va solo al bar della stazione: fuori uso il bar della sala d’attesa Arst «per un problema fognario strutturale – spiega il vice sindaco Gian Luca Lai – che già altre volte abbiamo cercato di risolvere». Chiuso (bandi finiti male) il locale comunale che nel febbraio 2020 divenne in forma sperimentale un infopoint. «Manicotti e diserbo fra e vicino ai binari spetta a Rfi – aggiunge Lai – la raccolta rifiuti all’azienda che provvede con cadenza benché in capitolato non figuri come servizio giornaliero: al piazzale provvediamo col cantiere Lavoras». Rfi, contattata ieri, in serata non aveva ancora replicato.

