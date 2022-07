Centro intermodale, attesa infinita 

Mancava tanto così al termine della realizzazione di un’opera che avrebbe permesso a Iglesias d’avere dopo tanti anni d’attesa il proprio centro intermodale.

Lo stop

Mancava soltanto uno dei multipiani del parcheggio e la realizzazione delle strade: opere che possono realizzarsi in breve tempo, lavori che però necessitano di acciaio, calcestruzzo e bitume, ovvero quelle materie prime che negli ultimi mesi hanno subito un aumento dei costi così sensibile da costringere la ditta preposta alla realizzazione dell’opera, a posare le attrezzature e abbandonare il cantiere. Ma poi più nessuna notizia. «Il cantiere è attualmente deserto. - ammette il primo cittadino d’Iglesias Mauro Usai - la ditta ha chiesto la richiesta di adeguamento contrattuale. Un adeguamento che non è stato eseguito perché si era in attesa del prezzario regionale».Lo stesso prezzario ora è stato ora pubblicato e all’occhio saltano le voci di un incremento del costo di quelle materie prime, messe in evidenza dalla stessa impresa. «Per quello che è accaduto e sta accadendo non entrerò nel merito delle questioni giuridiche fra l’amministrazione e la ditta - dichiara Usai - perché sono appannaggio di competenza degli uffici tecnici. Posso soltanto analizzare la questione politica e la prerogativa è quella di trovare delle risorse economiche che possano consentire di concludere i lavori a fronte dei nuovi rincari».Lo Stato aveva promesso di finanziare ulteriori risorse ai Comuni proprio per l’aumento dei costi delle materie, ma il sindaco ammette di non avere mai ricevuto niente.

L’analisi

«Da un punto di vista giudiziario riguardo a quanto accaduto con l’interruzione dei lavori - continua Usai - la questione andrà valutata con molta attenzione, di certo la direzione lavori ha già proposto l’applicazione delle sanzioni previste. È innegabile il fatto che la ditta sia in ritardo rispetto ai contratti sottoscritti, però occorre valutare anche tutti i problemi che hanno comportato un rallentamento notevole sulla tabella di marcia, uno di questi è stato il Covid e la conseguente situazione pandemica».Sulla vicenda attende delle risposte il consigliere di minoranza Simone Saiu (FI) che ha presentato un’interpellanza: «Si enfatizza l’ordinaria amministrazione, come l’asfaltare una strada, ma dobbiamo fare i conti con delle eterne incompiute per cui il Comune ha già incamerato i finanziamenti dalla Regione». Secondo Saiu sarebbe occorso maggiore rigore rispetto al comportamento dell’impresa: «Sono stupito dalla risposta degli uffici competenti secondo cui, non ci siano al momento delle interlocuzioni con chi ha abbandonato il cantiere».