Centro intermodale, altra fermata 

Nella migliore delle ipotesi bisognerà aspettare ancora qualche mese per l’apertura del centro intermodale, l’infrastruttura che tra via Ghilarza e la stazione ferroviaria di piazza Ungheria farà da capolinea ai bus, taxi e ai treni. Qualche mese significa andare al 2023. «Si procede – spiega l’assessore comunale ai trasporti Ivano Cuccu – con la realizzazione delle strade d’accesso comprese le due rotonde, una nella strada provinciale che porta a Fenosu all’altezza della statua della “Madonnina” e l’altra in via Ghilarza per consentire l’ingresso in sicurezza al Centro. Le modifiche si sono rese necessarie per rendere funzionale il primo tratto dell’opera in attesa dei 400mila euro finanziati dalla Regione con i quali chiuderemo finalmente i lavori». Il finalmente dell’assessore ci sta tutto considerato che il cantiere di 2,4 milioni di euro aperto ad aprile 2019 si sarebbe dovuto chiudere a marzo 2020.

La previsione

L’assessore Ivano Cuccu non si sbilancia ma è convinto che a febbraio 2023 il centro intermodale sarà aperto. «La circolazione stradale all’interno della città subirà una rivoluzione, tutti i mezzi gommati arriveranno al Centro per raggiungere tutte le zone della città, scuole, uffici, ospedale. Noi ci stiano già lavorando per arrivare all’apertura dell’infrastruttura con il piano già pronto, un’operazione impegnativa che richiede un attento pre-monitoraggio», precisa l’assessore Cuccu. Da qui nascono per l’amministrazione comunale alcuni impegni quali l’intesa con l’Azienda regionale trasporti per la ridistribuzione delle linee e in particolare il recupero della stazione bus di via Cagliari, di proprietà dell’Arst.

Il recupero

L’ipotesi in campo è la cessione dell’area al Comune per farne un parcheggio al servizio del centro storico e di piazza Manno che con i lavori di valorizzazione perde tutti gli stalli. Un’operazione che richiede tempi di definizione non proprio veloci e soprattutto finanziamenti che il Comune non può attingere dal suo bilancio. «Se ne discute, le proposte sono diverse ma certo un parcheggio in via Cagliari al servizio di tutto il centro città, piazza Manno compreso, è quanto mai utile. L’obiettivo è puntare su un maggiore uso della bici e dei mezzi pubblici ma si tratta di un processo che richiede tempi lunghi e in ogni caso non si può pensare che si possa fare a meno di parcheggi pubblici», dice l’assessore, Parcheggi possibilmente gratuiti. «Anche», confessa Cuccu.