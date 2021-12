Centro illuminato ma affari in calo 

Le feste riaccendono la voglia di acquisti, la gente ritorna nelle vie dello shopping, centro delle manifestazioni natalizie che come non mai, presenta una scenografia ricca e spettacolare. Il centro storico si è organizzato per la felicità dei più piccoli e per far sì che le compere natalizie non risultino un flop e lo ha fatto senza l’ausilio dell’associazione dei commercianti, fallita e non ancora in grado di rimettersi in piedi.

L’organizzazione

“Centrocittà” che per tanti anni è stato il cuore pulsante delle iniziative festive non esiste più, ma lo spettacolo deve andare avanti e per riportare le persone a passeggiare fra i negozi, l’amministrazione comunale ha predisposto un’installazione degli addobbi per le vie e per le piazze, come non si era mai vista. Il gioco di luci ha interessato molte altre zone della città che in passato non erano mai state protagoniste dei festeggiamenti; l’accensione delle luminarie ha richiamato un importante numero di persone. Il gioco d’immagini proiettato sulle facciate del Duomo, del Palazzo vescovile, dell’ex Municipio e della chiesa di San Francesco, richiama numerosi visitatori dai comuni limitrofi: «Anche senza l’associazione il lavoro svolto è notevole - dichiara Roberta Pissard, commerciante - dall’inizio di dicembre, nonostante il tempo sia stato poco clemente, gli affari cominciano ad andar meglio. È bastato illuminare le vie come non si era mai visto per creare del movimento, molte famiglie arrivano anche da Carbonia e dal circondario. Sono certa che nei prossimi giorni l’afflusso delle presenze sarà addirittura maggiore e questo gioverà al commercio».

Pochi affari

Sorpreso dell’imponente sistema delle luminarie anche Claudio Bisio, commerciante e attivista dell’ex associazione Centrocittà, che però non riscontra tutto quel movimento di potenziali clienti che dovrebbe far sorridere le casse degli esercenti: «La scenografia è spettacolare, l’inaugurazione è stata un successo e verrebbe da considerare che abbiano giustamente seguito la linea organizzativa degli anni passati, quando in sinergia con il Comune c’era anche il lavoro dell’associazione commerciale. Tutto è stato organizzato senza avere un referente dell’ex associazione, come è giusto che sia visto che ad oggi non esiste un Centrocittà. Una pecca sull’organizzazione la si può riscontrare sulla mancanza delle bancarelle in Corso Matteotti, non so se per questioni legate alla pandemia non siano state inserite, però gli anni passati creavano un via via fondamentale per tutti i negozi». Intanto l’ultimo presidente dell’associazione Centrocittà, Giuseppe Pilloni, riconosce l’impegno dell’amministrazione comunale, ma ammette: «Rispetto alla propulsione del centro commerciale allineato al fine di produrre profitti siamo di certo lontani, credo di asserirlo con cognizione assoluta. Vedo però tanto impegno in un periodo certamente difficile da gestire».