Centro del riuso, conto alla rovescia 

È una delle novità del nuovo appalto di igiene urbana, annunciata più volte e sinora mai concretizzata. «Un obbligo contrattuale previsto nel progetto redatto dalla precedente amministrazione»”, sottolinea il vicesindaco, «che ora finalmente prende forma». In testa ai beni che si potranno conferire ci sono abbigliamento, accessori, biancheria per la casa, ma anche articoli per l’infanzia, giocattoli, stoviglie, attrezzature sportive, oggetti e mobili. «Purché siano ancora in buono stato, e possano quindi essere riciclati e destinati a un nuovo utilizzo», precisa il vicesindaco. «Non possono essere conferite, invece, apparecchiature elettriche ed elettroniche».

La data di inaugurazione è ancora da decidere, ma si tratterebbe di un’attesa di poche settimane, mentre sede e regole sono di fatto state definite dal Comune in collaborazione con De Vizia, società che si occupa del servizio di igiene urbana in città. «Un ulteriore servizio che partirà a breve, e che ci consentirà di mettere in pratica uno degli obiettivi che questa amministrazione vuole perseguire: il riciclo e l’economia circolare», commenta il vicesindaco e assessore all’Ambiente Tore Sanna.

Tutto pronto per l’apertura del centro del riuso in città, dove abbigliamento, giocattoli e mobili usati - ancora in buono stato - potranno avere una seconda vita.

Nuovo appalto

Il regolamento

La bozza di regolamento è al vaglio del settore Ambiente, in attesa dell’ordinanza del dirigente competente che darà il via alla sperimentazione del nuovo servizio. La gestione, come da contratto, è affidata a De Vizia. Fra le regole c’è anche il numero limite di articoli da conferire e prendere in un determinato arco temporale: ciascun utente potrà portare massimo 10 pezzi in un mese, mentre il ritiro è consentito per 5 pezzi ogni dieci giorni.

La sede

Tutto concentrato in un capannone nella località Sa Serrixedda, accanto agli uffici della società, dove gli articoli conferiti rimarranno in giacenza per 180 giorni, con tanto di bacheca informatica dove potranno essere prenotati. «Trascorso il periodo massimo di permanenza nel centro, senza che alcun utente ne abbia fatto richiesta», aggiunge Sanna, «il bene potrà essere donato ad associazioni di volontariato e di promozione sociale senza fini di lucro».

Il tema è finito di recente anche in Consiglio comunale con l’ordine del giorno presentato dal leader del centrodestra Christian Stevelli sul punto di riuso solidale, previsto nel capitolato d’appalto ma mai aperto. «Recuperare abiti, giocattoli e altri articoli, così come anche beni alimentari, può essere un supporto importante per le famiglie bisognose. Ecco perché è necessario aprire questo centro il prima possibile», la richiesta di Stevelli. Tra le finalità del servizio c’è anche quella di promuovere iniziative educative e di sensibilizzazione della cittadinanza in materia di economia circolare. «A partire dalle scuole», aggiunge Sanna, «che cercheremo di coinvolgere con progetti sul recupero e il riuso dei rifiuti».

