Centro d’aggregazione addio 

La Giunta ha approvato una convenzione che cede in comodato d’uso gratuito alla Scuola civica di musica parte dei locali di via Todde, l’ex mattatoio ristrutturato e trasformato in centro di aggregazione giovanile. Per diverse vicissitudini, la struttura, allestita come polo culturale e giovanile non è mai stata usata a questo scopo, se non per brevi e sporadiche attività che risalgono ormai a parecchi anni fa.

I dubbi

I consiglieri di minoranza fanno notare l’assenza, tra i firmatari della delibera, dell’assessora alle Politiche giovanili e segnalano il rischio che con la concessione di 3 anni, rinnovabili, l’originaria vocazione della struttura venga abbandonata per sempre.

Non è così per l’assessore alla Cultura e presidente della Scuola civica Giovanni Spano: «L’uso come centro di aggregazione giovanile è solo rinviato. Con il Covid la Primaria di via Farina che ospitava la scuola Civica, ha avuto necessità di occupare tutte le aule e quindi ci siamo trovati costretti a trovare un’altra sistemazione. La convenzione ha durata triennale ed è stata sottoscritta perché era necessario legittimare la presenza all'interno dell’ex-Ma». La conversione del mattatoio in un centro destinato ai giovani iniziò nei primi anni 2000 e terminò nel 2011, grazie a un finanziamento regionale di 163 mila euro integrato da ulteriori fondi stanziati successivamente.

«Spazio all’arte»

Ne ricorda la destinazione il consigliere comunale Federico Sollai, capogruppo di Uniti per Villacidro: «Occorre permettere che quel luogo possa essere utilizzato per la finalità per cui è stato realizzato e cioè come centro di aggregazione giovanile e luogo di sviluppo della cultura e delle arti dei giovani. Ovviamente non c’è nessuna preclusione nei confronti della scuola Civica ma occorre fare uno sforzo per dare ai giovani gli strumenti che possano consentire loro di esprimere la creatività e vivere uno spazio come luogo di aggregazione. La convenzione si dovrebbe vincolare a garantire l’utilizzo anche a gruppi e associazioni giovanili e non solo, magari sotto la gestione del personale della scuola Civica o tramite altre forme».

Antonio Muscas, capogruppo di Assemblea Permanente, sottolinea: «Quel luogo era nato anche per ospitare gruppi musicali e sarebbe utile impiegarlo per dare spazio alle associazioni. C’è anche da rimarcare come nel tempo non sia mai stato sistemato l’accesso, da sempre un punto critico, con la totale mancanza di segnaletica a terra e di illuminazione. Anche da poco si è verificato un incidente». Anche per Dario Piras, capogruppo di Per Villacidro: «Il centro ha grandi potenzialità, ma deve essere fruito dai giovani».

