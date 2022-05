Centro commerciale, si riparte 

Prove generali per la costituzione di un nuovo Centro commerciale naturale; la strada è ancora lunga, ma rispetto allo stato d’impasse degli ultimi anni qualcosa sembra muoversi. Nella scorso giovedì l’assessorato alle Attività produttive ha incontrato una delegazione di alcuni commercianti del centro, con l’intenzione di capire quali siano le reali possibilità per una forma di associazionismo fra gli esercenti, atta ad una collaborazione con l’amministrazione comunale che, come per gli anni passati, per l’organizzazione degli eventi cittadini ha dovuto fare a meno di un’associazione fra attività commerciali. Una mancata sinergia (assente da quando Centrocittà è stata sciolta e messa in fase di liquidazione per un buco nel bilancio su cui ancora non è stata fatta chiarezza) che si traduce anche con una consistente perdita di finanziamenti che possono essere erogati dalla Regione soltanto alle forme associate fra commercianti.

Finanziamenti persi

Soltanto per quest’estate non arriveranno 50 mila per la mancata domanda, fondi che avrebbero reso il programma delle manifestazioni dell’estate iglesiente ancor più ricco di quel che si prospetta: «Alla riunione hanno partecipato soltanto tre esercenti. - spiega l’assessore alle Attività produttive Ubaldo Scanu - Spetta a loro il compito di organizzarsi, io posso solo confermare l’intenzione di voler collaborare a dei programmi che siano in grado di portare ulteriori benefici alla città e alle attività commerciali». Lo stesso assessore è da oltre un anno che indice delle riunioni volte allo sblocco di una situazione in fase di stallo, paralizzata dal trauma degli eventi che hanno comportato il fallimento del “Centrocittà”. «Si è molto diffidenti - rivela Massimo Sias, esercente, presente alla riunione - però occorre darsi una mossa. Poche città hanno le potenzialità della nostra e stiamo sprecando del tempo prezioso. Dobbiamo incontrarci fra noi e decidere una volta per tutte se si ha davvero l’intenzione di lasciarsi alle spalle il passato e lavorare per migliorare il futuro. Dobbiamo agire prima del periodo natalizio».

I commercianti

Stefania Tolis, commerciante che ha presenziato all’incontro, è dell’opinione che al momento l’interesse degli esercenti è purtroppo ancora troppo debole: «Sembriamo ancora distanti dalla ricostituzione di una figura giuridica che possa rappresentare la nostra categoria. - spiega Tolis - E apprezzo l’impegno dell’amministrazione per il tentativo di tenere viva la città con gli eventi previsti per la stagione estiva». Intanto però, come è stato rimarcato dall’assessore Ubaldo Scanu, sarebbe fondamentale trovare una soluzione, perché non sempre il Comune potrà avere a disposizione delle cospicue somme da investire negli eventi.