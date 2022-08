Centri urbani e lavoro, fondi per l’Isola 

La Giunta ha inoltre sbloccato 16 milioni di euro per le agevolazioni tariffarie per gli studenti che utilizzeranno il prossimo anno il trasporto pubblico locale su gomma, ferro e via mare. Sono previsti sconti dal 60 all’80%. «Si tratta di una misura - ha detto l'assessore ai Trasporti Giorgio Todde - che mira a favorire la mobilità sostenibile e a contrastare la dispersione scolastica».

La fetta più grossa dei finanziamenti andrà al recupero dei centri urbani. L'approvazione del bando da parte della Giunta ha messo a disposizione circa 24,7 milioni euro. «Promuovere gli interventi di riqualificazione rientra nel più ampio disegno di rigenerazione dei tessuti urbani e di promozione dello sviluppo locale», ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Aldo Salaris. «Sono linee guida che ci siamo dati e che perseguiamo nell'interesse esclusivo delle Comunità e dei territori», ha aggiunto il presidente Solinas. «La necessità di rendere città e paesi più vivibili si è fatta ancora più urgente con la pandemia e oggi rappresenta una leva strategica a rendere attrattivi e ospitali i territori, non solo in chiave di maggiori servizi, ma anche in termini turistici», ha concluso Salaris.

Le ferie per la Giunta possono aspettare. Il governo regionale guidato dal Governatore Christian Solinas ieri ha infatti ufficializzato lo stanziamento di un mini pacchetto di misure da circa 65 milioni di euro che spazia dalla riqualificazione dei centri urbani ai servizi agevolati di trasporto locale dedicati agli studenti, passando ai sostegni per le Unioni dei Comuni e la ridefinizione delle risorse per i cantieri comunali di Lavoras.

Urbanistica

Mobilità ed Enti Locali

In arrivo anche 15 milioni per sostenere le Unioni dei Comuni nella chiusura dei programmi di spesa con figure specialistiche che interverranno anche a sostegno della nuova programmazione, compresa la fase di progettazione. «A breve verranno quindi attivate le convenzioni con Gal (Gruppi di azione locale), Università e altri Enti pubblici per mettere a disposizione figure professionali specialistiche capaci di snellire le procedure ed essere un valido supporto ai Comuni nelle fasi amministrative e progettuali più delicate», ha garantito l'assessore alla Programmazione, Giuseppe Fasolino.

Occupazione

Infine il capitolo occupazione: la Giunta ha rimodulato le risorse per i cantieri di Lavoras. In tutto ci son oltre 9 milioni di euro per il 2022 a beneficio dei 207 Comuni che hanno concluso l'attività progettuale entro il 31 marzo, consentendo il potenziale futuro impiego di 802 lavoratori. «Con la proroga concessa ai Comuni che non hanno ancora chiuso i progetti - ha chiarito l'assessora al Lavoro Alessandra Zedda - garantiremo la prosecuzione delle attività in corso».

Buone notizie anche per i 21 precari storici di Sardegna Ricerche vicini alla stabilizzazione. «Finalmente possiamo dare una risposta a chi che ha lavorato nella complessa gestione dei fondi Por e che negli anni hanno acquisito una professionalità importante da non disperdere. Il personale resta il valore più importante di un'azienda, soprattutto se altamente qualificato come il nostro», ha sottolineato il direttore dell'Agenzia, Maria Assunta Serra.

