Centri prelievi, soccorsi da Cagliari 

La sanità cagliaritana soccorre quella sulcitana: i laboratori analisi e centri prelievi dell’ospedale Sirai di Carbonia e del Cto di Iglesias, la cui attività è da mesi riservata solo alle urgenze, potranno riaprire grazie a una convenzione con il Policlinico universitario. Le provette viaggeranno verso Monserrato e i referti torneranno indietro online, come si conviene nell’era del digitale.

L’emergenza

Il piano B è stato messo a punto dalla nuova dirigenza del sistema sanitario sulcitano, insediatasi poche settimane fa. Come già accaduto lo scorso luglio, quando per la carenza di chirurghi al Sirai e al Cto si chiese aiuto al Brotzu, si cerca l’aiuto della sanità cagliaritana spesso vista come fumo negli occhi da quella sulcitana per il timore che “rosicchi” ambiti e volume di interventi a quella sulcitana. Stavolta, però, c’è un’emergenza assoluta perché oltre alla ridottissima attività dei laboratori analisi ospedalieri, da giorni sono praticamente fermi anche quelli privati (due a Carbonia e uno a Iglesias): hanno già finito il budget di gennaio e anche domani non sono previste prestazioni in regime di esenzione. I prelievi si pagheranno per intero. La situazione, esplosiva, rischia di ripetersi a fine febbraio.

Il piano del manager

Ma la ex Asl 7 sta varando contromisure immediate: «In attesa che si sblocchi il nuovo laboratorio analisi del Cto – anticipa Giuseppe Pes, il direttore sanitario dell’azienda di Carbonia Iglesias – questo è un sistema per riaprire in tempi celeri, già entro febbraio, i centri prelievi degli ospedali e stiamo valutando anche quelli territoriali». Il manager spiega: «Qui si faranno i prelievi, si appone l’etichetta alle provette, si sistemano in dispositivi medici usati allo scopo che verranno trasferiti al Policlinico con vetture adatte al trasporto dei materiali ematici: lì verranno processati i referti e trasferiti a noi gli esiti online». Secondo Giuseppe Pes, «questo dovrebbe limitare non poco i disagi dei pazienti e superare in parte anche l’ostacolo dei budget lamentati dai laboratori convenzionati».