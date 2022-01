Centri per anziani, caccia alle nuove sedi 

L’ultimo sfratto è del luglio scorso. Gli anziani che frequentavano la sala Michelangelo Pira in via Brigata Sassari avevano trovato le porte sbarrate e le serrature cambiate e all’improvviso si erano ritrovati in strada, senza più un posto dove riunirsi.

Chiudeva così l’ultimo centro anziani rimasto aperto in città dopo lo stop di quelli di via Dante, via Merello, piazza IV Novembre, via Nenni e Flumini. Da allora niente è cambiato. È arrivato l’inverno e gli over 65 della città hanno solo due scelte: o restare a casa o stare nelle piazze al freddo e senza la sicurezza che garantirebbe l’accesso in un centro regolato dal Green pass.

«Noi siamo ancora in strada», commenta Beniamino Spiga, 80 anni, presidente di quel che era il centro anziani di via Brigata Sassari, «ci avevano detto che dopo la festa di Sant’Elena ci avevano trovato una sistemazione invece non è cambiato niente».

La solitudine

Le giornate passano così senza avere più la possibilità di riunirsi con gli amici anche solo per fare quattro chiacchiere. «Siamo molto demoralizzati», aggiunge Spiga, «io non sto più uscendo di casa. Non mi va di andare in piazza Azuni a prendere freddo. Se avessimo uno spazio potremmo riunirci in sicurezza, al caldo, con Green pass e mascherine. Ho persino chiesto ospitalità al Comune di Quartucciu: pur di stare insieme ci saremmo anche spostati».