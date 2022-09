Centomila mandorli per ripartire 

L’investimento era stato di circa 10 milioni di euro, quasi la metà con fondi regionali e ministeriali (Dicastero Agricoltura). «Circa venti lavoratori dipendenti – aggiunge l’Ad - più un numero variabile di indotto in casi particolari, non sono dettagli marginali, tanto meno di questi tempi». Delle 4 linee previste, mandorle, vino, olio, asparagi, le prime due sono decollate. Parte dei 100 mila mandorli (alcuni sono molto giovani, ancora non producono), hanno dato di recente 2 tonnellate entrate nel circuito Ori di Sardegna. Soddisfazioni anche dal vino: 4 marchi Carignano di cui due etichette lanciate nel circuito Conad e una distribuita in prevalenza fra enoteche, ristoranti, pub, alberghi: «Per ora ci appoggiamo a cantine locali, ma puntiamo presto ad averne una nostra», aggiunge Flore. Attesi invece i primi risultati per olio e asparagi (cui sono dedicati 3 ettari).

Assieme alle vigne, con vini Carignano già entrati in circuiti di rilievo, olio d’oliva e asparagi, è decollato nel Sulcis uno dei progetti agricoli più ambiziosi votati all’agricoltura biologica. È quello che circa 6 anni fa prese le mosse quando l’EuralSulcis Carbonia, società “figlia” in quanto controllata dell’Euralcoop, coop alimentare nata 40 anni fa come spaccio aziendale con gli operai del polo industriale, ha deciso di acquisire quasi 120 ettari del consorzio agrario. Siamo nella piana di San Giovanni Suergiu, colonia Munari, terra fertilissima poco distante dal golfo di Palmas e dalle saline: «È qui – spiega Nino Flore, 77 anni, in pratica da sempre amministratore delegato Euralcoop – che abbiamo portato avanti un programma nel nostro piccolo di riconversione del tessuto economico del Sulcis e di rilancio di terreni: i risultati che stiamo osservando in questi mesi ci confermano che siamo sulla strada giusta».

La distesa di mandorli è così vasta che non si scorgono l’inizio e la fine. Nella coltivazione si stagliano, perfettamente allineate come in una parata militare, centomila piante. Hanno già prodotto quasi due tonnellate di mandorle. Nulla al cospetto delle 10 tonnellate attese per il triennio 2023-2025 quando saranno mature le altre ed entreranno in produzione le altre 60 mila da mettere a dimora nelle prossime settimane.

La produzione

I fondi

L’investimento era stato di circa 10 milioni di euro, quasi la metà con fondi regionali e ministeriali (Dicastero Agricoltura). «Circa venti lavoratori dipendenti – aggiunge l’Ad - più un numero variabile di indotto in casi particolari, non sono dettagli marginali, tanto meno di questi tempi». Delle 4 linee previste, mandorle, vino, olio, asparagi, le prime due sono decollate. Parte dei 100 mila mandorli (alcuni sono molto giovani, ancora non producono), hanno dato di recente 2 tonnellate entrate nel circuito Ori di Sardegna. Soddisfazioni anche dal vino: 4 marchi Carignano di cui due etichette lanciate nel circuito Conad e una distribuita in prevalenza fra enoteche, ristoranti, pub, alberghi: «Per ora ci appoggiamo a cantine locali, ma puntiamo presto ad averne una nostra», aggiunge Flore. Attesi invece i primi risultati per olio e asparagi (cui sono dedicati 3 ettari).

Lo stabilimento

La strada provinciale 77 da Matzaccara a Tratalias taglia in due la vastità dei campi coltivati. Ma nell’onda verde più a sud oltre alle vigne e agli uliveti si intravvede un notevole edificio in costruzione: «È il nostro stabilimento – conclude il manager – in cui avvieremo le linee di trasformazione per tutti i processi connessi alla lavorazione delle mandorle, compresa la sgusciatura e l’impacchettamento, degli asparagi e delle olive con frantoio». Sarà una filiera in loco da cui attendersi altri posti di lavoro. In programma anche la ristrutturazione di alcuni «edifici della colonia Munari, ma su cui la Sovrintendenza impone un restauro conservativo per non snaturare la tradizione del posto.

