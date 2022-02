Centomila euro spariti nel nulla 

Continua il mistero di Centrocittà. Di uno dei primi centri commerciali naturali (ccn) costituiti in Sardegna, con 25 anni di associazionismo e un modello organizzativo invidiato e poi emulato da tante differenti realtà, altro non rimane che un buco da 100 mila euro (su cui ancora indaga la Procura) e il tentativo claudicante di una nuova associazione che possa permettere di rilanciare gli eventi cittadini ai fasti degli anni migliori.

L’attesa

A quasi un anno dallo scioglimento del centro commerciale naturale di Iglesias, le dinamiche che hanno costretto alla cancellazione del “Centrocittà”, rimangono ad oggi poco chiare e in attesa di risoluzione, perché come spiega uno degli ex soci fondatori Giuseppe Pilloni: «Dopo tante peripezie e scambi legali, si è arrivati nel 2020 a presentare una denuncia formale alla Guardia di Finanza, da allora una volta che i documenti sono stati acquisiti dalla Procura, non si è più saputo nulla. Immagino stiano procedendo». Occorre fare un salto indietro per capire quali motivazioni abbiano causato la rottura di un associazionismo 70 commercianti che, costituitosi nel 2006 aveva per oltre un decennio rappresentato un modello per tutti i ccn del territorio: «Dopo un quinquennio, esattamente dal 2015 al 2020 - spiega Giuseppe Pilloni - la allora presidente del Centrocittà Barbara Marras perde le elezioni e il Ccn forma il nuovo direttivo. Da questo momento in poi è stata in pratica la fine dell’associazione». Perché a detta di Pilloni i documenti associativi per il cambio di guardia non sono mai stati forniti e quegli atti risultavano essere essenziali per poter continuare a svolgere le attività. Da qui partì la denuncia alla Guardia di Finanza e mentre il fascicolo finiva sulle scrivanie della Procura, l’assemblea dei soci votava per lo scioglimento dell’associazione.

Il buco

Un liquidatore è diventato il legale rappresentante della stessa nel tentativo di sistemare tutte le pendenze possibili, anche attraverso i fondi ancora non erogati della Regione Sardegna. Ma il buco in bilancio ammontava ad oltre 100 mila euro e tanti dei creditori, ancora oggi non hanno avuto modo di ricevere il dovuto. Un buco nel bilancio pesantissimo, una gestione sui bilanci con poche luci e tante ombre che ha procurato tanto clamore e scatenato svariate polemiche anche nei confronti del Comune d’Iglesias che però, come spiega l’assessore alle Attività produttive Ubaldo Scanu, non ebbe alcun ruolo in merito: «Il Comune era solo uno dei tanti soci - spiega - un socio come se fosse uno dei tanti commercianti. Il ccn si sciolse nel marzo del 2021, ad aprile chiesi un incontro per fare chiarezza sulla situazione con l’avvocato del Centrocittà e il notaio liquidatore, e anche in quell’occasione ci fu la conferma che il Comune non avesse alcun tipo di responsabilità. Il nostro intento è ora quello di provare a rifondare un nuovo centro commerciale o un consorzio di commercianti». Lo stesso Giuseppe Pilloni palesa la volontà di voltare pagina e tentare una nuova avventura: «Nel breve periodo ci confronteremo per discutere e creare un nuovo sodalizio, consci che non si possa più inciampare».