Cento senzatetto nelle strade 

«Dormiamo sulle panchine e sulla lamiera. O sotto le macchine, coi topi». Sono alcuni dei letti di fortuna di tre senzatetto che da tempo vivono la strada come unica casa. Nel Centro d’ascolto di piazzale Cappuccini, gestito da Sassari si Muove e Progetto LavorAbile, ognuno racconta una storia diversa e uguale. «Sto così dal 2019 - racconta Massimo, 56 anni, professione muratore - Ma l’ultimo lavoro l’ho avuto mesi fa a Livorno per 18 giorni. Ero in prova e l’azienda è fallita». Adesso l’unica occupazione, od ossessione, è trovare un giaciglio. «Ho fatto l’istruttore di guida per 20 anni- dichiara il 46enne Michele - col Covid ho perso tutto, compresa la stanza in affitto. Ora m’addormento a Platamona sulla spiaggia».

Le storie

Prima potevano contare sul materasso dell’ostello di via Duca degli Abruzzi: «Ma l’hanno chiuso a luglio», fa Abdel, 26 anni, ex cuoco: «Ci avevano promesso un mese in più, che è diventato una settimana, e poi un paio di giorni». Resta come unico tetto il Centro diurno gestito dalle Figlie della Carità dove lavarsi, giocare e rilassarsi dalla mattina al pomeriggio. Dopo, carichi di trolley e sacchi a pelo, riprende il cammino. «Ho tre ernie del disco - continua Massimo - i piedi che sanguinano. Non ce la faccio più». In soccorso arrivano gli antidepressivi, unici compagni di viaggio insieme alla solitudine: «Non ho più nessuno», spiega il 61enne Antonello, un tempo giardiniere, che ha una stanza ma ancora per poco: «Tra un mese mi sfrattano, già hanno tagliato la luce». L’aspetta la strada, ex convivente per 7 anni. E trovare una casa con 400 euro di reddito di cittadinanza è impossibile: «Vogliono solo trasfertisti e studenti». Allora ricomincia l’odissea che, per alcuni di loro, s’arresta davanti alle colonne d’Ercole di un ponte: «C’è chi si butta - chiosa Massimo - e qualcuno sarà contento. Uno in meno».

L’analisi

E gli episodi suicidari in aumento sono tra gli elementi dell’analisi compiuta, due giorni fa, dalla commissione disabilità del Comune con alcune associazioni di volontariato sassaresi proprio sui senzatetto. «I numeri fanno paura - sottolinea la presidente Ermelinda Delogu- si superano le cento persone, e centotrenta sono poi quelli che frequentano le mense. Il 10% dei quali extracomunitari». Cifre conteggiate da chi lavora sul campo in assenza di un censimento ufficiale. «Sono i Guardian Angels, la comunità di Sant’Egidio, Patrizia Cento. Noi riteniamo che a Sassari sia necessario un piano straordinario che trovi soluzioni per i tanti cittadini che si trovano in difficoltà». Nel frattempo si strutturano situazioni-laboratorio come il progetto dell’amministrazione per due alloggi da 4 ospiti ciascuno o la casa affittata agli anziani da Sant’Egidio. Mentre permane la realtà solidale della Caritas: «Siamo un punto di riferimento - informa il suo direttore don Gerolamo Derosas- con le mense di via Rolando e via Canopolo e il nostro Centro d’ascolto». Intanto cala la notte, i quattro s’avviano e nessuno li aspetta. «Perché dovrebbero? Cosa abbiamo da offrire noi?».