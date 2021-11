Centinaia in marcia per la sanità 

I temi e le paure sono sempre li stessi ma la consapevolezza che i sette mesi di lotta non hanno al momento portato ai risultati sperati non ha infiacchito il movimento determinato ad andare avanti. Nota importante per il gruppo Sos, l’apprezzamento dei sindaci al lavoro svolto finora e l’auspicio di un proseguo uniti nella lotta con tutti gli amministratori della territorio.

I primi rigori invernali non raffreddano la protesta contro il depotenziamento della sanità pubblica nel distretto di Sorgono. Nonostante il maltempo, ieri, alcune centinaia di militanti hanno dato vita alla nona marcia in difesa della sanità organizzata dal gruppo Sos Sanità Barbagia Mandrolisai, questa volta in direzione Aritzo.

In strada

Nella mattinata, il corteo dei manifestanti partiti da Monte ‘e Corte in uno dei rari sprazzi di sole della giornata, ha percorso chilometri via via ingrossandosi, passando per Belvì fino al centro montagnino.

Giunto al poliambulatorio del paese di fronte a circa 300 persone hanno poi preso la parola diversi attivisti e i sindaci Maurizio Cadau di Belvì e Paolo Fontana di Aritzo.

I temi e le paure sono sempre li stessi ma la consapevolezza che i sette mesi di lotta non hanno al momento portato ai risultati sperati non ha infiacchito il movimento determinato ad andare avanti. Nota importante per il gruppo Sos, l’apprezzamento dei sindaci al lavoro svolto finora e l’auspicio di un proseguo uniti nella lotta con tutti gli amministratori della territorio.

Le richieste

«La situazione degenera sempre di più e non ci sono risposte concrete - dice Pina Cui di Sos Sanità -. Ogni giorno c’è una nuova crisi, non ultima la carenza di guardie mediche nella zona. Le marce hanno avuto l’effetto di sensibilizzare il territorio e di smuovere le acque, noi continueremo a protestare nel rispetto delle leggi, finché la sanità non migliorerà». Posizioni condivise da Bachis Cadau che afferma: «Proseguiamo nel nostro lavoro sorreggendoci a vicenda con i sindaci. Stiamo cementando tutto il territorio e instaurando un rapporto importante con le associazioni dei malati. Nel frattempo, valutiamo con molta attenzione l’interessamento e la convergenza del sindacato dei pensionati verso le nostre posizioni e ribadiamo il nostro totale scetticismo nei confronti della politica regionale, anche dell’opposizione». Prossima marcia il 15 dicembre a Sorgono.

