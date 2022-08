Centaurus, primo caso in Sardegna 

Omicron 5 ci ha fatti ballare con tantissimi contagi, eppure la Centaurus riuscirà a farcela rimpiangere: perché è contagiosa sei volte tanto la BA.5, cioè quella che imperversa adesso ovunque, compresa la nostra Isola. La nuova variante indiana, proprio come lo era la Delta, ha debuttato con il primo caso in Sardegna, intercettato grazie ai controlli della temperatura corporea all’ingresso del policlinico Casula di Monserrato. Il tampone cui è stata sottoposta una donna sulla quarantina è stato scandagliato nel laboratorio di analisi dell’Azienda ospedaliero universitaria, e il verdetto del suo responsabile (che è anche direttore sanitario dell’Aou), Ferdinando Coghe, non lascia spazio a dubbi: «La Centaurus è sbarcata in Sardegna e potrebbe diventare la variante dominante, qui e altrove. Comunque, non è entrata nell’ospedale grazie alle misure di prevenzione, infatti non registriamo contagi».

In buone condizioni

Non filtrano particolari sulla donna che, di fatto, è in Sardegna il primo caso ufficiale di Centaurus, una sottovariante della Omicron 2. Quella che combattiamo da mesi è la Omicron 5, quindi il virus è diventato più infettivo facendo un balzo indietro di tre “sottomutazioni”. Della paziente si sa che è sulla quarantina, è no-vax e la sua infezione è stata riscontrata all’ingresso. Non si sa, invece, se sia una paziente del Policlinico di Monserrato o una visitatrice o, terza ipotesi, se faccia parte del personale del “Casula”. «Posso solo dire che le sue condizioni non sono preoccupanti», precisa Coghe, «infatti non è ricoverata, bensì in isolamento domiciliare».

La sottovariante

Ma chi è, questa Centaurus, e quanto deve farci paura? Appurato che è del sottoceppo 2 di Omicron, Coghe spiega che «ha 45 mutazioni del virus in comune con Omicron 5, mentre altre quindici sono diverse e, di queste, otto riguardano la proteina Spike», cioè quella che consente l’ingresso del Covid nelle cellule umane. Così come tutte le varianti e sottovarianti «è sensibile al vaccino, che protegge dalla forma grave e quindi anche dalla morte del paziente, e anche per questo la quarta dose è necessaria. Non a caso i pazienti che finiscono in terapia intensiva, cioè uno su cinque, per la quasi totalità non sono vaccinati». Non si sa quanto sia aggressiva, perché della Centaurus ancora si conosce poco, ma a prima vista Coghe la paragona all’attuale sottoceppo diffuso in tutto il mondo, cioè la Omicron 5 (la Centaurus è classifica BA.2.75).