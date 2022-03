Cene segrete e strategie verso le elezioni 

Il sindaco Pietro Pisu, durante il suo mandato ha perso diversi pezzi nella maggioranza e tra i vecchi consiglieri sono pochi quelli pronti a sostenerlo. Non scioglie le riserve, ma sembra che abbia fatto un passo indietro l’assessora alla cultura Elisabetta Contini: nonostante le numerose richieste sembra abbia definitivamente rinunciato a candidarsi alla carica di sindaca per dare una mano a Pisu. A sostenere il sindaco uscente dovrebbero esserci anche alcuni consiglieri di Bentu Nou, il gruppo della sindaca Lalla Pulga. «Stiamo lavorando per preparare la nostra lista e portare avanti un lavoro iniziato cinque anni fa e non ancora terminato», commenta il primo cittadino. «Con alcuni esponenti dell’amministrazione precedente alla mia ci sono state delle interlocuzioni. Qualcuno ipotizza di scendere in campo, altri hanno deciso di sostenere la mia candidatura, ma non ci sono conferme ed è ancora prematuro pensare alle elezioni».

Per ora solo ipotesi e rumors in attesa delle presentazioni ufficiali. Le poche certezze riguardano il consigliere di minoranza Damiano Paolucci e il sindaco Pietro Pisu pronti a tornare in campo e sfidarsi come cinque anni fa. Entrambi stanno temporeggiando per capire chi sarà il primo tra i due a ufficializzare la candidatura e la squadra che lo sosterrà nella sfida elettorale.

Si fanno sempre più fitti gli incontri per stringere le alleanze tra vecchi e nuovi candidati alle prossime elezioni comunali, previste tra maggio e giugno. Manovre sottobanco, cene segrete, strategie per “depistare” gli avversari: i gruppi sono già operativi per preparare una lista vincente e aggiudicarsi la fiducia dell’elettorato quartuccese.

Le certezze

Ancora in campo

I dubbi

Non è ancora chiara la posizione del vicesindaco Tonino Meloni. Nonostante abbia dichiarato di «aver fatto la sua scelta cinque anni fa», in tanti lo vogliono vicino all’ex sindaco Gilberto Pisu che sarebbe pronto a tornare sulla scena politica locale. Anche l’ex assessore al bilancio Franco Paderi potrebbe candidarsi a sindaco sostenuto, al contrario da quanto si vociferava qualche settimana fa, dal consigliere Valerio De Giorgi. Il diretto interessato, al momento, però, non vuole sbilanciarsi. «Tutti conosciamo la favola della rana e dello scorpione di Esopo», commenta Paderi. «Sta agli elettori decidere chi è la rana e chi lo scorpione. Certo è che chi doveva garantire che lo scorpione non pungesse la rana non lo ha fatto».

La conferma

Sembra più solida e blindata, invece, la squadra guidata da Damiano Paolucci, che conferma la lista presentata cinque anni fa. «Il gruppo di cui faccio parte è lo stesso che si è candidato in passato per spezzare i fili del vecchio modo di fare politica, quella che ha preso tutte le decisioni negli ultimi cinque anni relegando il nuovo a figure di mera rappresentanza. Il risultato, lo abbiamo visto sin da subito: chi non si è allineato è stato fatto fuori in alcuni casi in maniera piuttosto bieca», evidenzia Paolucci. Poi l’invito: «Chiunque abbia voglia di lavorare per il bene del paese e creda nella politica del rispetto si faccia avanti».

