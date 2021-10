Cede il cancello a scuola: inchiesta 

Hanno agito d’istinto e il loro tempestivo intervento ha evitato guai peggiori a quell’amico che si è trovato improvvisamente in difficoltà, travolto dal cancello della scuola media che ha ceduto di schianto. E se per tre giovanissimi di Fonni sono arrivati ringraziamenti e premi, sull’incidente di qualche giorno fa gli investigatori ora vogliono vederci chiaro.

Sul caso, infatti, è stata aperta un’inchiesta, che servirà a ricostruire i fatti e ad accertare eventuali responsabilità. A capire se quel cancello avesse già presentato segni di cedimento, se l’incidente che ha portato in ospedale un ragazzino con una frattura alla schiena potesse essere evitato. Al momento non ci sono indagati. E la sindaca Daniela Falconi assicura: «Non c’erano state avvisaglie, per noi quel cancello non aveva problemi».

L’indagine

Un atto doveroso, dopo un incidente che poteva avere conseguenze assai più gravi. E sebbene l’involontario protagonista dell’episodio sia già stato dimesso dall’ospedale, occorre fare luce sul crollo del cancello, che solo per il grande senso civico di altri tre studenti di prima media non è finito in tragedia. Tutto è accaduto sabato scorso. La scuola è chiusa, però un gruppo di ragazzini si ritrova a giocare nel cortile del caseggiato scolastico, in via Sorabile. Ma quel momento spensierato si trasforma presto in un pauroso incubo. Il divertimento e l’allegria cedono subito il passo al terrore, alle grida disperate di un ragazzino che si è ritrovato schiacciato dalla pesante inferriata.

Senso civico