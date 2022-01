«C’è un’area privata nel nuovo parco» 

«Nel progetto rimane totalmente esclusa dall’intervento l’area privata di 1200 metri quadri e restano irrisolte le criticità per i privati che si verranno a creare con la chiusura dell’area parco», attaccano gli esponenti di minoranza Gianfranco Vacca, Andrea Zucca, Valentina Picciau e Maria Antonietta Vacca. «La già importante cifra del finanziamento è stata più che raddoppiata a fronte di un’idea progettuale pressoché identica a quella precedente e, peggio, ancora senza dare soluzioni per i proprietari delle aree circostanti».

In un’interpellanza indirizzata al sindaco Tomaso Locci e alla sua Giunta i consiglieri chiedono di «risolvere prima i problemi relativi alla proprietà della strada, in parte privata».

Il progetto per la realizzazione del grande polmone verde nell’ex area cimiteriale, nello sterrato tra via Marcantonio e via Delle Urne, non piace all’opposizione monserratina.

Il progetto per la realizzazione del grande polmone verde nell’ex area cimiteriale, nello sterrato tra via Marcantonio e via Delle Urne, non piace all’opposizione monserratina.

In un’interpellanza indirizzata al sindaco Tomaso Locci e alla sua Giunta i consiglieri chiedono di «risolvere prima i problemi relativi alla proprietà della strada, in parte privata».

Rischi elevati

«Nel progetto rimane totalmente esclusa dall’intervento l’area privata di 1200 metri quadri e restano irrisolte le criticità per i privati che si verranno a creare con la chiusura dell’area parco», attaccano gli esponenti di minoranza Gianfranco Vacca, Andrea Zucca, Valentina Picciau e Maria Antonietta Vacca. «La già importante cifra del finanziamento è stata più che raddoppiata a fronte di un’idea progettuale pressoché identica a quella precedente e, peggio, ancora senza dare soluzioni per i proprietari delle aree circostanti».

«Solo propaganda»

Per l’opposizione il progetto presentato dal primo cittadino non è altro che «la solita propaganda. L’area è circondata da case private e non da strutture con caratteristiche per la ristorazione, per non parlare dell’evidente scarsità dei parcheggi, appena una trentina».

Nell’annunciare il progetto, approvato dalla Giunta, il sindaco ha anche aperto alla possibilità di dare vita a un piccolo ristorante o a una pizzeria all’interno del parco, oltre a confermare la realizzazione di gazebo per manifestazioni ed eventi.

Il nodo dei costi

«Ci facciamo portavoce di tutte le famiglie che sono coinvolte direttamente e indirettamente alla realizzazione del parco, ma anche dei monserratini che vogliono capire come possano essere spesi tanti soldi per un parco che sino a pochi giorni prima costava meno della metà», incalzano i consiglieri. «Siamo abbastanza preoccupati e per questo vogliamo avere notizia sulle interlocuzioni intercorse tra l’amministrazione comunale e i proprietari privati delle aree adiacenti all’ex cimitero e capire come si vuole procedere nei confronti dei monserratini penalizzati dalla chiusura dell’area parco».

I firmatari dell’interpellanza, che verrà discussa durante la prossima seduta del Consiglio, chiedono soprattutto di «giustificare le spese più che raddoppiate per un’idea progettuale invariata rispetto al progetto deliberato nel 2019 e perché non sono state date ai progettisti nuove linee di indirizzo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata