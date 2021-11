C’è una “Maybach” che corre «sulla superstrada sarda del rap» 

C’è la “Pink Cadillac” di Bruce Springsteen; la “Lamborghini RMX” di Gue Pequeno; o magari la “Topolino Amaranto” di Paolo Conte. E nel garage dei sogni e della musica, facciamo spazio anche per la “Maybach” di Marco Leschio, in arte semplicemente Leschio, e BAD RICH, vero nome Enrico Ricciardella.

Si chiama così infatti il nuovo singolo dei due rapper; 25 anni Marco, 23 Enrico. Il primo nato a Cagliari e il secondo ad Alghero. E il loro sogno ha l’aspetto di una Maybach, nome della casa automobilistica che costruisce vetture superlusso derivate dalla Mercedes. «Dentro alla canzone c’è il desiderio dell’oggetto materiale, una bella auto; ma anche il sogno di una rivalsa personale, e il tempo passato ad inseguirlo, superando le difficoltà», racconta Marco; mentre Enrico continua: «L’auto è un simbolo, uno status per cambiare».

Il brano ha dalle sonorità tipicamente “club”, ovvero da locale, da festa, con la celebrazione del divertimento; ma parla anche di lavoro e impegno quotidiano. «La prima strofa e il ritornello li ho scritti io», spiega Enrico, «quando canto che sia in giro che nei box, noi restiamo sulla Maybach, ad inseguire il nostro sogno».

La coppia si è formata grazie ad Ares, vero nome Gabriele Pinna, produttore musicale e da tempo collaboratore di Leschio. «Ci siamo conosciuti nel mio studio per un lavoro», continua Marco, «e presto è nata la collaborazione. Io non avevo idea che anche ad Alghero ci fosse gente così forte». Dal canto suo, Ricciardelli si sfoga: «Nella mia città ci sono altri rapper che fanno numeri più che buoni, ma al momento non siamo tutti uniti, forse per via delle differenze, o della mancanza di sintonia. E poi ci sono i limiti del vivere in un’isola, che rappresentano sempre una frustrazione».

Ecco ciò che taglia le gomme alla Maybach dei ragazzi: «Viviamo in un’isola», spiega Leschio, «e questo rimane un limite. L’obiettivo è farci sentire davvero, spaccare nel mercato italiano e avere la mente libera dalle catene per poter fare la nostra musica sempre con il cuore». Tant’è che «il pezzo esprime anche una certa rabbia, voglia di uscire da questa situazione», spiegano all’unisono i ragazzi. Ma da esprimere comunque in positivo: «Da poco a Milano ho incontrato tantissime persone con il mio stesso sogno», continua Ricciardella, «ora mi sento molto più motivato». Ma per spiccare il volo, occorre per forza partire? «Non è detto, però sicuramente spostarsi ti dà più occasioni rispetto a qui», risponde Leschio. «Puoi spaccare anche in uno scantinato, ma dal vivo è tutta un’altra cosa».