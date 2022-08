C’è un altro bravo Ragatzu 

«Dopo aver giocato per tanti anni lontano da casa ho sentito l’esigenza di tornare nella città in cui sono cresciuto per stare vicino alla mia famiglia. Mi ha convinto fin da subito il progetto. E ho apprezzato il fatto che la società abbia riposto grande fiducia in me».

È tornato a casa. Mauro Ragatzu, 39 anni, ha scelto il Sant’Elena per chiudere il cerchio di una lunga carriera, iniziata vent’anni fa nelle giovanili del Cagliari e proseguita nella vecchia Serie C1 con le maglie di Varese, Frosinone, L’Aquila, Fidelis Andria e Pisa. In mezzo, le esperienze in C2 con Poggibonsi, Melfi e Vigor Lamezia, e tanta Serie D in giro per l’Italia. Infine l’Eccellenza con la Nuorese.

Ragatzu, esperto centravanti con all’attivo più di 150 reti nelle varie categorie, è pronto alle soglie dei quarant’anni a iniziare una nuova avventura con il Sant’Elena, dopo l’ottimo campionato disputato lo scorso anno a Nuoro (21 gol e secondo marcatore del torneo).

Perché ha scelto il Sant’Elena?

«Dopo aver giocato per tanti anni lontano da casa ho sentito l’esigenza di tornare nella città in cui sono cresciuto per stare vicino alla mia famiglia. Mi ha convinto fin da subito il progetto. E ho apprezzato il fatto che la società abbia riposto grande fiducia in me».

La squadra è attrezzata per un campionato di vertice?

«C’è sicuramente l’intenzione di migliorare il risultato dello scorso anno. La rosa è stata rinforzata ma si è alzato anche il livello del campionato. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, mantenendo sempre i piedi per terra, in modo da raggiungere quanto prima la salvezza. Poi si vedrà».

Qual è la favorita?

«Se andiamo a vedere i nomi, il Budoni sulla carta sembrerebbe la squadra da battere. Ma c’è anche l’Ossese che sta facendo bene da anni. Pure il neopromosso Calangianus sta allestendo una buona rosa».

Facciamo un passo indietro. Perché la Nuorese ha deluso le aspettative?

«Semplicemente non era pronta per fare il salto di categoria. Lo scorso anno è iniziato male per via di una serie di infortuni che alla lunga hanno condizionato. La squadra si è poi ripresa verso dicembre ma è mancata nei momenti decisivi, in particolare nelle gare contro Ilva e Ossese nel girone di ritorno. A Nuoro ho trascorso tre anni stupendi e sarò sempre grato alla città e alla società».

Suo fratello minore, Daniele, continua a battere ogni tipo di record con l’Olbia.

«Non parlo da fratello ma da collega. Daniele, per le qualità che possiede, potrebbe giocare tranquillamente in serie A. Lo scorso anno ha avuto richieste da Parma e Bari. Mi aveva chiesto un consiglio, da fratello maggiore, e gli dissi di fare ciò che lo rendeva felice a prescindere dalla categoria. Ad Olbia sta bene e ha fatto una scelta di vita».

Voltandosi indietro, ha qualche rammarico?

«All’età di 17 anni, prima di iniziare il mio secondo ritiro estivo con la primavera del Cagliari, feci un provino per il Chelsea tramite il mio procuratore. Fui selezionato per giocare nella seconda squadra ma quando rientrai in Sardegna per organizzare il trasferimento decisi di non prendere l’aereo per Londra. Volevo giocarmi le mie chance con il Cagliari ma non fui preso in considerazione».

