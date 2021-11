C’è Simeone sulla strada del Cagliari  

Per la seconda peggior difesa della A ecco uno degli attaccanti più letali di questo inizio di stagione. Storie di tutti i giorni, se non fosse che la difesa è quella del Cagliari e l'attaccante è quel Giovanni Simeone che proprio il Cagliari, a fine agosto, ha quasi regalato al Verona, che ora se lo gode a suon di gol, già 9, e assist, 3.

Numeri da Cholito

A Cagliari era un esubero e quando, il 26 agosto, le due società avevano trovato l'accordo, Simeone era saltato sul primo volo per sbarcare a Verona alla ricerca di se stesso. Missione compiuta, non con Di Francesco, l'allenatore che gli aveva dato fiducia fino alla fine in rossoblù e che lo aveva chiamato nella città di Giulietta, ma con Tudor, tecnico croato con un passato da difensore duro e puro. Dopo essersi sbloccato con Genoa e Spezia, ecco la grande esplosione: quattro reti alla Lazio, due alla Juve e uno a Napoli. In totale 9 reti su 21 tiri totali, accompagnate da 3 assist. E domani ecco il Cagliari, che tre mesi fa lo aveva accompagnato alla porta in campo di 1,5 milioni per il prestito col diritto di riscatto fissato già a 12 milioni.

Sliding doors

Nessuna pietà, perché il Cholito, ragazzo tutto casa, campo e sentimenti, in campo non ne ha, come già dimostrato contro Genoa e Fiorentina, colpite e affondate, tra una lacrima e l'altra. Due stagioni in maglia rossoblù, un arrivo quasi per caso. Perché nell'estate del 2019 i progetti erano altri. Il Cholito, esaurito il suo ciclo fiorentino (due stagioni, 80 partite e 22 gol, bene il primo anno, male il secondo), sembrava a un passo dalla Sampdoria, col Cagliari che aveva scelto Defrel per il ruolo di partner di Pavoletti, con Joao riserva. Poi l'infortunio del Pavo e il cambio di programmi. La rottura del crociato tenuta nascosta per non farsi prendere per il collo dalla Viola, il blitz del ds Carli a Firenze e Simeone diventa rossoblù per circa 16 milioni. Come in viola bene il primo anno (12 reti), i problemi arrivano al secondo. Partenza col botto (5 reti nelle prime sei giornate), poi la positività al Covid e il buio. Di Francesco continua a preferirlo a Pavoletti, ma il Cholito segna solo una rete e sbaglia l'impossibile. Con Semplici per lui c'è tanta panchina e la sensazione che anche il ciclo cagliaritano sia finito. A Pejo si allena con le valigie pronte, ma ogni rete, anche nelle partitelle in famiglia, viene festeggiata con rabbia, scacciando l’idea di andarsene. Il Cagliari lo offre in giro, intavola una trattativa col Marsiglia. Poi la chiamata di DiFra a Verona. Solo 90' prima del ribaltone della panchina. Ma stavolta Simeone non sparisce e, anzi, si prende la scena. E domani ha una lacrima pronta per festeggiare la sua piccola vendetta.