C’è sempre Lapadula in cima alla lista  

Ufficializzato l'addio dopo otto stagioni a capitan Joao Pedro, il Cagliari si getta alla ricerca di un suo sostituto. Il primo nome, dopo l'allontanamento delle ultime settimane, è di nuovo quello del peruviano del Benevento Gianluca Lapadula. Ma sul taccuino del ds Stefano Capozucca resta il romeno George Puscas e, a sorpresa, spunta l'eterno Ciccio Caputo, in uscita dalla Sampdoria.

La richiesta di Liverani

«Davanti serve un rinforzo»: Liverani, dopo l'uscita di Joao Pedro, è stato chiaro. Perché lì davanti serve un altro finalizzatore, oltre a Pavoletti, con Contini che viene spinto sempre più verso Olbia. E il tecnico ha fatto ancora una volta il nome di Lapadula. Il Cagliari, come già accaduto con Viola, sta provando ad accontentare Liverani. Ma se per il centrocampista la strada era spianata, col giocatore svincolato e pronto a sottoscrivere l'offerta rossoblù, per il centravanti c'è prima da trovare la quadra col Benevento, proprietaria del cartellino, e poi col peruviano. L'ostacolo è soprattutto l'ingaggio di Lapadula, che come nei primi contatti continua a chiedere la conferma del contratto da 1,8 milioni a stagione percepito dal presidente Vigorito. Cifra considerata eccessiva dal Cagliari, che non vuole superare determinati parametri, specie con un giocatore di 32 anni.

Le alternative

Se Lapadula è la prima scelta di Liverani, il Cagliari tiene però aperte altre piste. Intanto il romeno Puscas, che avrebbe anche già l'accordo col club rossoblù (contratto quadriennale), ma per il quale il Reading, club di Premiership inglese proprietaria del cartellino, chiede 4 milioni, cifra ritenuta eccessiva dal Cagliari. Con la Sampdoria è stata intavolata una trattativa per vestire di rossoblù il sempreverde Caputo, 34 anni, 11 reti nell'ultima stagione. A metterci una buona parola anche il club manager Roberto Muzzi, che conosce Caputo dai tempi dell'Empoli (era il vice di Andreazzoli). Il giocatore (che verrebbe lasciato partire senza problemi dal club blucerchiato) sarebbe anche interessato al trasferimento in Sardegna, ma è frenato dal fatto di dover ripartire dalla Serie B.