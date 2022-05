C’è Scipione: caldo già estivo 

D’altra parte, le previsioni meteo a carattere nazionale assicurano che il meteo riaccenderà il forno in tutto il Paese: massime sui 37/39 gradi tranne che nelle zone interne e nelle isole maggiori (noi, ad esempio), dove saranno 40 o poco più. Afa terribile nelle isole e al centro-sud, dunque, ma non se la spasseranno nemmeno nella Pianura Padana, dove peraltro si attendono temporali che, per quanto riguarda noi sardi, non dovrebbero venire a trovarci. Fra una settimana, al nord si dovrebbe riprendere a respirare. E forse in Sardegna non ancora.

Dell’elmo di Scipione (segni particolari: notoriamente africano) ci saremo anche cinti la testa. Ma realisticamente parlando sarà il suo anticiclone - i meteorologi, notoriamente poco fantasiosi, l’hanno chiamato per l’ennesima volta col suo nome - ad avvolgerci completamente, con una seconda ondata di caldo. Dopo l’antipasto rovente di due settimane fa in Sardegna e in tutta la Penisola, detta per le vie brevi, farà un caldo boia: a queste latitudini, non sono escluse punte di 38-41 gradi sul Campidano di Cagliari e Oristano, ma anche nel Sulcis, nel Goceano, Montacuto, Gallura e Anglona. Un po’ meglio sulle coste, dove secondo le previsioni del meteorologo cagliaritano Alessandro Gallo si viaggerà da domani sui 28-30 gradi.

Allerta meteo

Va da sé che la Protezione civile regionale ha emanato un’allerta meteo che parte da mezzogiorno di domani (il primo giugno è l’esordio dell’estate meteorologica, ricorda Gallo) e si protrae per cinque giorni, soprattutto sul versante ovest dell’Isola.

La situazione generale

D’altra parte, le previsioni meteo a carattere nazionale assicurano che il meteo riaccenderà il forno in tutto il Paese: massime sui 37/39 gradi tranne che nelle zone interne e nelle isole maggiori (noi, ad esempio), dove saranno 40 o poco più. Afa terribile nelle isole e al centro-sud, dunque, ma non se la spasseranno nemmeno nella Pianura Padana, dove peraltro si attendono temporali che, per quanto riguarda noi sardi, non dovrebbero venire a trovarci. Fra una settimana, al nord si dovrebbe riprendere a respirare. E forse in Sardegna non ancora.

Focus sulla Sardegna

Che le temperature saranno oltre le medie, il meteorologo Alessandro Gallo lo dà per certo. «Nel medio Atlantico un minimo isolato tende a disporsi su latitudini meridionali», aggiunge, «e questo favorirà la risalita dell’anticiclone subtropicale africano sul Mediterraneo centro-occidentale». Ecco perché farà tanto caldo. Carte alla mano, Gallo prevede «un graduale aumento di temperature minime e massime e un sensibile aumento da domani e per tutta la settimana». Le minime saranno tra i 19 e i 24 gradi. Ci saranno «cieli velati alternati ad ampie schiarite soprattutto nella tarda serata». Il pomeriggio addensamenti cumuliformi su coste e rilievi, con «deboli o moderati rovesci e temporali». E il vento sarà poco più di un alito. Dunque buona estate, in primavera.

