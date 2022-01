«C’è l’inquinamento, non i responsabili» 

L’inquinamento c’è ma è impossibile risalire ai responsabili. Si chiude con un nulla di fatto la verifica fatta dalla Provincia, su richiesta del Ministero dell’Ambiente, per capire a chi fosse riconducibile l’inquinamento dei suoli risultata dai carotaggi dopo il sequestro dell’area disposto dalla Procura ed eseguito dalla Guardia di Finanza a maggio 2018.

La relazione

Per risolvere il rompicapo la Provincia ha chiesto una relazione all’Arpas. Tutto ruota intorno ad una data lontana nel tempo, il 1965, quando l’Enel cominciò a depositare le ceneri (scorie prodotte dalla combustione del carbone) della centrale Sulcis nella cosiddetta fascia costiera. Prima di allora l’area veniva utilizzata dalla Società Mineraria Carbonifera Sarda. Inoltre a partire dal ’91, e per tre anni consecutivi, l’Enel ha fatto rimuovere più di 600 mila tonnellate di ceneri prodotte dopo il 1965. Di chi sono le ceneri ritrovate nel sito di Portovesme? «Sulla base dei riscontri eseguiti a tutt’oggi dal Dipartimento Sulcis - ha scritto l’Arpas nella relazione chiesta dalla Provincia - non risulta possibile stabilire se le ceneri riscontrate nella fascia costiera durante le attività di caratterizzazione siano state depositate antecedentemente al 1965 o successivamente. Pertanto le informazioni attualmente disponibili non consentono di individuare con certezza l’effettivo responsabile della contaminazione».

I controlli

L’interesse delle autorità per la fascia costiera di proprietà dell’Enel è iniziato nel 2017, con i primi accertamenti della Guardia di Finanza e dell’Arpas; a maggio del 2018 sono arrivati i sigilli del sequestro giudiziario, su un’area di circa 23 mila metri quadri. All’interno, a due passi dal mare, è stara ritrovata una discarica abusiva di scorie industriali e ceneri, ma anche polistirolo, bombole a gas, residui di cemento, laterizi, amianto. Un campionario così vario di rifiuti che è risultato impossibile stabilirne la provenienza. Nel frattempo l’Enel, come prevede la legge per i proprietari delle aree inquinate, ha provveduto alla messa in sicurezza di emergenza dell’area, smaltendo in discarica i rifiuti e rimuovendo la parte superficiale contaminata del terreno, fino ad una profondità di circa 40 centimetri. Restava da sciogliere l’enigma delle ceneri interrate più in profondità, la verifica amministrativa è stata chiusa dalla Provincia. «Si dichiara l’impossibilità di individuare i soggetti responsabili della contaminazione», si legge nella determina.