C’è l’accordo, riapre l’ecocentro  

A Serramanna le porte dell’econcentro sono ancora chiuse (non sono pochi gli utenti che, arrivati con i rifiuti da scaricare, sono tornati indietro) ma per la riapertura della struttura dovrebbe essere questione di poco tempo. Forse già a metà della settimana prossima. È la novità che spazza via l’altalena di annunci che da settimane si sono susseguiti sulla ripresa dell’attività nella struttura di proprietà del Consorzio Cisa, chiusa dal 2019, quando il Consiglio comunale di Serramanna votò l’uscita, in materia di igiene urbana, dal Cisa per entrare a fare parte dell’appalto dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano. «Stiamo aspettando la comunicazione ufficiale dalla ditta che gestirà l’impianto», il commissario straordinario Antonello Ghiani è ancora prudente.

La trattativa

Ghiani, che sa benissimo che per Serramanna la vicenda dell’econcentro è materia delicatissima, al pari del servizio idrico gestito in autonomia dal Comune e non esente da criticità: lui è lo stratega di una nuova linea di trattativa con il consorzio Cisa che ha portato alla firma dell’accordo per la concessione in comodato d’uso (il Comune di Serramanna pagherà solo i costi per le utenze elettrica ed idrica) dell’ecocentro fino al 31 dicembre. Ghiani non lo dice apertamente ma la sua è la conferma ai colloqui serrati tra il Comune e l’impresa, la Sangermano, che gestisce il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani differenziati che gestirà anche l’ecocentro, che dopo due anni (era il primo ottobre del 2019 quando venne annunciata la chiusura) torna ad aprire le sue porte ai conferimenti dei rifiuti: tutte le frazioni ad eccezione dell’umido e del secco indifferenziato.

La preparazione

A Pruni Cristi, la zona che ospita l’ecocentro, stretto tra gli impianti di compostaggio dei rifiuti e il megadepuratore delle acqua reflue del Consorzio Cisa, fervono i lavori. Nel piazzale è stata disegnata la segnaletica che guiderà gli utenti verso i diversi contenitori scarrabili (sei già collocati e altri tre in arrivo) per le diverse tipologie di rifiuti: ferrosi, ingombranti, macerie, sfalci verdi, tra gli altri. L’ecocentro, si annuncia, sarà aperto per 12 ore settimanali: due giorni al pomeriggio per tre ore e uno al mattino per sei. «Attendiamo il comunicato del gestore sui giorni precisi di apertura, ormai è questione davvero di poco», aggiunge Ghiani che, dopo la decadenza dell’ex sindaco Sergio Murgia, ha impresso una svolta alle trattative con i vertici del Consorzio intercomunale di salvaguardia ambientale (Cisa), sulla riapertura dell’impianto. Il presidente del Consiglio di amministrazione Matteo Diana e il direttore Mauro Musio sono stati gli interlocutori, per il Cisa, che si sono seduti al tavolo di trattativa caratterizzato, dicono, «da un clima più sereno che ha portato da all’accordo». Ghiani ha prima deliberato l’approvazione dello schema di contratto per l’utilizzo in comodato d’uso gratuito della struttura adibita a ecocentro, poi sottoscritto la convenzione. Tra qualche giorno l’ecocentro riapre dopo due anni di stop.