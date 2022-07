C’è l’accordo: la Cronoscalata è salva 

La buona notizia tanto attesa è arrivata: la cronoscalata “Iglesias - Sant’Angelo” si svolgerà nel weekend del 5 e 6 novembre.

Crisi passata

Sembra scongiurata l’ipotesi della cancellazione di una gara che a fino a pochi giorni prima era stata paventata prima dall’associazione organizzatrice “Ichnusa Motorsport”, quindi dall’assessora allo Sport Claudia Sanna e poi dal presidente dell’Automobile Club di Cagliari Antonello Fiori. La svolta è arrivata dopo un confronto fra le parti avvenuto negli uffici del Centro direzionale di via Isonzo: si è riusciti a trovare un accordo per ufficializzare l’inizio della collaborazione atta allo svolgimento dell’evento. «Anche se in ritardo rispetto alle tempistiche necessarie, siamo riusciti a trovare un punto d’incontro che permetterà di focalizzare l’attenzione sull’aspetto più importante, ovvero permettere la realizzazione di una manifestazione molto a cara a tutta la città. - spiega l’assessora Sanna - Ci sono state delle difficoltà, ma sono state superate e l’incontro con il neo eletto presidente dell’Aci di Cagliari si è rivelato proficuo sotto ogni punto di vista. Lavoreremo in sinergia e con tanto entusiasmo». L’amministrazione comunale dovrebbe mettere sul piatto un finanziamento di 25 mila euro. Denaro utile alla realizzazione della corsa e che si aggiungerà agli 8 mila euro che verserà l’Automobile Club (fra cui 2 mila già spesi per l’iscrizione della gara al calendario) e ad altri proventi derivanti dagli sponsor.

L’entusiasmo

Soddisfatto il presidente dell’Aci Cagliari Antonello Fiori: «Avevamo quasi perso le speranze anche per una questione legata al poco tempo a disposizione. - rivela - Per fortuna il dialogo con l’assessora allo Sport è stato non solo chiarificatore, ma producente al punto dall’aver programmato una collaborazione pluriennale, utile a riportare la cronoscalata ai fausti dei vecchi tempi. L’obiettivo è quello di riportarla nel circuito del campionato nazionale». Occorrono 90 giorni per ottenere le autorizzazioni da parte della Provincia utili per lo svolgimento della gara: «Una corsa contro il tempo che ci ha spinto a decidere di posticipare l’evento. - continua il presidente dell’Aci - Andrà in scena nella due giorni del 5 e del 6 novembre. Si avrà così il tempo di organizzare la manifestazione per bene». Sulla vicenda il consigliere di minoranza Simone Saiu (FI) aveva presentato un’interrogazione: « Sono soddisfatto che l’evento potrà svolgersi. - dichiara - È uno di quei casi in cui anche l’intervento dell’opposizione è stato utile a smuovere le acque. La città non poteva perdere un evento così importante».