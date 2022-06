C’è la festa del calcio sardo 

Il Comitato regionale della Figc premia i migliori de ll’ultima stagione e i vincitori dell’iniziativa, promossa con L’Unione Sarda, del miglior giocatore e dei capocannonieri di Eccellenza e Promozione. Oggi alle 18 cerimonia al Teatro Antonio Garau di Oristano, un’edizione che torna dopo che nel 2020 e 2021 non si era potuta svolgere per il Covid. Per l’occasione riconoscimenti non solo sui tornei da poco conclusi, dall’Ilva salita in D in poi, ma anche per le società promosse nel 2019-2020 e per l’Atletico Uri, g ià premiato sul campo per aver vinto l’Eccellenza 2020-2021. «Una manifestazione voluta da sempre da noi e molto gradita dalle società», commenta il presidente regionale Gianni Cadoni, «alla fine dei campio nati ci si ritrova in un atto finale festoso e di premiazione. Sono felicissimo che una testata come L’Unione Sarda, che da sempre dà risalto e visibilità al calcio sardo, abbia riproposto l’iniziativa dei migliori di Eccellenza e Promozione: un grandissimo risultato, che conferma come il nostro calcio continui a essere molto seguito».

I premiati

Sono Yann Fangwa (Monastir, 25 punti) e Mirko Atzeni (Orrolese, 21) i migliori di Eccellenza e Promozione, votati dagli allenatori al termine di ogni gara. Riconoscimenti anche a Sebastiano Canu (Buddusò, Girone B), Yahya Jatta (Seulo, B) e Lorenzo Zela (Posada, C), i migliori negli altri gironi. L’iniziativa dell’Unione Sarda celebra inoltre i capocannonieri: Mauricio Villa, 28 gol fra Castiadas e Budoni in Eccellenza, e Andrea Sanna, 25 gol con la Tharros in Promozione B (negli altri hanno vinto Pinna del Gonnos e Cacciuto del Quartu 2000 nell’A, Saba dell’Usinese nel C). Oltre a loro le benemerenze regionali, i premi alle società di calcio a 5 e a 11 che hanno ottenuto la promozione, i club vincitori del progetto valorizzazione Giovani calciatori e della Coppa Disciplina.

