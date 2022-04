C’è il sigillo sulla salvezza 

Olbia (3-4-1-2) : Ciocci; Brignani, Travaglini, Pisano (9’ st Pinna); Arboleda, Lella (38’ st Chierico), La Rosa, Ladinetti (38’ st Boccia); Ragatzu; Mancini (27’ st Biancu), Udoh. In panchina Van Der Want, Renault, Giandonato, Occhioni, Manca. Allenatore Canzi.

FERMANA 1

OLBIA 3

Fermana (4-4-2) : Ginestra; Ros- soni (34’ st Frediani), Blondett, Scrosta, Alagna; Pannitteri, Urbinati, Capece (40’ st Spedalie- ri), Rodio (18’ st Simonelli); Cogni- gni (18’ st Marchi), Kyeremateng (40’ st Boateng). In panchina Moschin, Parodi, Sangiorgi, Bugaro, Giannò, Graziano, Sperotto. Allenatore Baldassarri.

Arbitro : Ricci di Firenze.

Reti : nel s.t., 29’ Udoh, 30’ Bian- cu, 33’ Pannitteri (r), 49’ Ragatzu.

A una giornata dalla fine del campionato di Serie C, l’Olbia ritrova la vittoria e si regala la salvezza matematica. Lo fa condannando ai playout la Fermana, sconfitta a domicilio 3-1 con gol di Udoh, Biancu e Ragatzu.

Vittoria pesante

La rete di Pannitteri su rigore, sul 2-0 per i bianchi, illude i marchigiani, rimasti in 10 nel momento clou per il doppio giallo a Scrosta. Il tutto nella ripresa della sfida del “Recchioni”, al termine della quale la squadra di Max Canzi ottiene un successo che mancava da oltre mese, e con 43 punti rivede i playoff, a -2. In un primo tempo avaro di emozioni la Fermana di rende pericolosa su palla inattiva, al 5’ con Pannitteri, murato da Brignani, e al 16’ con Capece, chiuso in angolo da Ciocci. L’Olbia ci prova al 20’ con Ladinetti, altissimo sopra la traversa; lo imita Udoh 4’ dopo. Segue la conclusione di Ragatzu, intercettata da Ginestra, e il destro di La Rosa ampio a lato. La ripresa si apre sull’iniziativa dei bianchi dagli sviluppi di un corner, Ginestra sventa in mischia (5’), poi tocca a Rossoni disinnescare Udoh (8’).

Olbia vicina al vantaggio al 23’ da calcio d’angolo: sulla linea respinge Alagna. Ma al 29’ un’altra incertezza dell’estremo di casa sul lancio lungo di Pinna innesca Udoh per l’1-0 dei galluresi, che raddoppiano con Biancu a giro di lancette sulla respinta di Ginestra su Ragatzu. La Fermana accorcia subito le distanze con Pannitteri su rigore (fallo di Ladinetti), dunque il rosso a Scrosta e il tris di Ragatzu nel recupero.

