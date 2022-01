C’è il coprifuoco: bar chiusi di sera a Desulo e Aritzo 

La stretta riguarda soprattutto i bar. A Desulo sono dieci quelli del centro abitato, altri tre stanno al di fuori. Centro nevralgico della vita sociale paesana, si attivano soprattutto la sera, spesso fino a notte. Le reazioni all’ordinanza sono svariate, mentre è unanime la poca voglia di parlare. C’è chi ha aperto l’attività da poco e spera in un ristoro: i bar gestiti dai giovani, infatti, sono frequentati fino a tardi. «Non possono chiuderci di nuovo», commenta qualche barista. Altri, invece, già da tempo invocavano restrizioni in questo senso e temono che, con le scuole chiuse, i ragazzi si riversino nei locali.

Alcune limitazioni riguarderanno le attività di ristorazione, che potranno garantire l’asporto ma il consumo all’interno dei locali è consentito solo a quattro persone per tavolo e non oltre le 23: «A prescindere dall’ordinanza, con una tale diffusione del virus, a Desulo e altrove, c’è poca voglia di stare in giro. Infatti sono stati disdetti pranzi, anche da parte di persone del paese - commentano i titolari del Ristorante Gennargentu di Desulo – Per il resto gli orari previsti dall’ordinanza ci consentiranno di lavorare, a parte il fatto che mancherà la fetta di minorenni, che non potranno uscire dopo le 18, che spesso vengono a mangiare la pizza. Più che le norme, tuttavia, è la paura a limitare le uscite».

A Desulo alcuni bar sono vicini l’uno all’altro. E in certe lunghe notti d’inverno sono l’unico segno di vita di un paese zittito dal freddo. Eppure da oggi vigerà un inverno ancor più severo su Desulo. Per le restrizioni di contenimento del Covid-19 imposte dal sindaco Gian Cristian Melis fino al 20 gennaio, i bar dovranno abbassare le serrande alle 20. Sarà consentita la presenza al loro interno fino alle 21 per le pulizie. Non più tardi. D’altronde alle 22 scatta il coprifuoco fino alle 5 del mattino. Anche Aritzo ieri ha seguito l’esempio del suo vicino: dopo la zona rossa di giugno scorso, sul paese barbaricino incombe una nuova ordinanza che dispone la chiusura dei bar alle 18.30.

Ristoranti e bar

I fuochi

Gennaio è un mese noto per i fuochi tradizionali a Desulo: il 17 Sant’Antonio Abate, patrono del paese, e il 20 San Sebastiano. L’ordinanza di Melis, infatti, salva perlomeno l’accensione del fuoco, riservata a pochi membri dei comitati. «Volevamo già annullare fuoco e relativi festeggiamenti prima del mini-lockdown – spiega Nannino Fadda, presidente dell’associazione San Sebastiano – Si tratta di un momento molto sentito, che di solito riunisce tante persone. Non si può rischiare di alimentare la pandemia».

Sia Desulo che Aritzo rimandano l’apertura delle scuole. «Il timore principale è per i più piccoli, gli unici non vaccinati in un paese che conta oltre l’85 per cento di abitanti che hanno ricevuto due dosi di vaccino – commenta il primo cittadino di Desulo, Gian Cristian Melis – Anche i positivi riportano sintomi lievi: febbre, raffreddore, spossatezza. Dobbiamo difendere chi è indifeso». Alcuni genitori, infatti, commentano così l’ordinanza: «Sappiamo che sono i giovani ad aver risentito di più della pandemia, ma devono abituarsi ai sacrifici per il bene di tutti».

