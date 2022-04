C’è il Cholito sulla strada del Cagliari 

Scintille e piroette. E quel leggero rimpianto misto a incredulità che porterà, in ogni caso, 12 milioni di euro nelle casse rossoblù. Certo il calendario non poteva essere più machiavellico. Il Cholito Simeone, proprio lui, con il suo Verona in doppio petto, sulla strada del Cagliari nella partita che può indirizzare il rush finale, e decidere quindi un’intera stagione dopo la sconfitta di Marassi. Quando otto mesi fa aveva lasciato l’Isola sembrava un pulcino bagnato, rabbuiato, triste. Aveva perso il conto, ormai, delle occasioni fallite sotto porta, si sentiva comunque un incompreso. Tornerà sabato alla Domus da terzo capocannoniere della Serie A come l’altro argentino dell’Inter Lautaro Martinez (meglio di loro hanno fatto solo Immobile e Vlahovic). Più che mai ringalluzzito, quindi. Ha messo a segno sinora 16 reti, punta ad arrivare a quota 20, da qui alla fine del torneo. E sembra avere un conto in sospeso con Joao e compagni vista la ferocia con la quale affrontò la gara d’andata al Bentegodi. Gli screzi con Nandez accesero un pomeriggio piuttosto anonimo (finì, infatti, 0-0). Con lo stesso capitano non furono proprio baci e abbracci. Anche sul web si scatenò poi l’ira dei tifosi.

La svolta

Acquistato dal Cagliari proprio in chiusura di mercato, nell’estate del 2019, per colmare il vuoto lasciato da Pavoletti (tradito dal crociato). Ha cominciato col botto, come gli era capitato già con le maglie di Genoa e Fiorentina, lasciando poi un bilancio contraddittorio, però: 12 reti il primo anno, 6 il secondo. Il dualismo con lo stesso Pavoletti nella parte finale della sua avventura in rossoblù non lo ha aiutato, probabilmente. Per quanto Di Francesco puntasse su di lui sempre e comunque, a prescindere dagli errori e dalle continue sconfitte. Con l’avvento di Semplici si sono capovolte le gerarchie. E visto poi come è andata a finire, la fiammella si è spenta definitivamente. Non a caso, poi, Di Francesco se l’è portato dietro a Verona. Prestito oneroso con diritto di riscatto e diabolico incrocio del destino. Perché - paradossalmente - l’exploit in gialloblù del Cholito avviene dopo l’esonero del tecnico pescarese, con l’arrivo di Tudor. I quattro gol alla Lazio fanno ancora rumore, sette giorni dopo realizzò poi una doppietta contro la Juventus, a segno anche nella gara successiva col Napoli. Implacabile. E stavolta è riuscito a superare anche i momenti di appannamento.

Scenari

«A Cagliari avevo segnato 5 reti in 7 partite. Avevo conquistato la nazionale e tutti parlavano di me. Poi ho avuto il Covid e non ho più giocato per diverse situazioni», disse sul più bello del girone d’andata, quasi a voler mettere una pietra sopra sul passato rossoblù, compresi i momenti belli che non sono mancati, soprattutto nel campionato d’esordio. Anche se poi, sino a quando non verrà riscattato dall’Hellas, resta di proprietà del Cagliari. Lui è stato chiaro sul futuro in una recente intervista: «L’ho detto dal mio primo giorno qui. Mi piacerebbe che il club mi riscattasse. Vorrei essere del Verona. Poi non so cosa accadrà». L’idea del club è la stessa sua, anche se 12 milioni non sono pochi e spera magari in uno sconticino last minute avendone già speso uno e mezzo al momento del prestito. Tempo al tempo. Mancano ancora quattro partite, compresa questa di sabato che entrambe vorranno vincere, per un motivo o per l’altro. La partita della salvezza. Ma anche la partita del Cholito.