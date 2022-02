C’è già profumo di Girotonno 

A Carloforte è già tempo di organizzare il Girotonno, l’edizione più attesa dopo due anni di black out a causa del Covid.

Preparativi

Dal 2 al 5 giugno live cooking, gare tra chef internazionali, laboratori e degustazioni, tutto rigorosamente a base di tonno, animeranno di nuovo l’isola di San Pietro, per la diciottesima edizione del Girotonno. «Quest’anno diventiamo maggiorenni con l’edizione numero 18 - dice il sindaco di Carloforte Salvatore Puggioni - è un appuntamento particolarmente importante per iniziare la stagione turistica nel migliore dei modi e dare una boccata d’ossigeno alle attività commerciali e turistiche che hanno subito in modo particolare l’effetto del Covid». Per due anni consecutivi la kermesse che celebra il tonno di Carloforte e lo declina in tutte le sfumature di gusto ma anche di storia e tradizione, è rimasta congelata in attesa che passasse (o almeno si attenuasse) la tempesta Covid. Il 2022 sarà l’anno della ripresa. A Carloforte già è entrata nel vivo l’organizzazione. «Lo schema ricalcherà le edizioni classiche - dice Puggioni - il villaggio espositivo nei punti più caratteristici con stand e le tipiche casette carlofortine, i laboratori sulla cucina del tonno, le gare tra gli chef internazionali, le degustazioni. Per quanto riguarda invece gli spettacoli musicali, abbiamo sospeso le decisioni in attesa che diventi più chiara la situazione sul fronte epidemiologico, per capire se si potranno organizzare spettacoli musicali e di quale portata. Per noi è davvero importante poter di nuovo metterci all’opera per organizzare questo appuntamento simbolo della nostra isola. Un segnale di ripresa e speranza».

La pesca

Il Girotonno conferma la sua vocazione sostenibile, puntando alla certificazione Iso 20121 per la manifestazione, e promuovendo il coinvolgimento delle attività locali di pesca, secondo il Piano di azione del Flag della Sardegna Sud Occidentale. L’isola si prepara a celebrare con tutti gli onori il suo simbolo, il tonno pescato nella tonnara dell’Isola Piana. «Il Girotonno - dice Pier Greco, della Piam Tonnare di Carloforte - è l’iniziativa più importante nella costruzione di un’immagine del nostro tonno nel mondo. Siamo a totale supporto del Girotonno, anzi auspichiamo che diventi sempre più attrattivo e internazionale, promuovendo il “Carloforte’s style of life”, già si è affermato ad esempio con l’esperienza de L’Isola di Pietro».