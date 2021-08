C’è da spostare un rudere 

Mentre si discute con toni anche abbastanza caldi del nuovo lungomare e dei vecchi pini che si vorrebbero eliminare, a Torregrande c’è anche parecchio altro da rivedere per rendere la borgata marina più bella, ordinata e appetibile. Alcuni aspetti, a margine di un quadro tutto da definire, non si possono più tollerare.

L’abuso

Venti metri oltre villa Baldino, esattamente dove l’asfalto del lungomare incontra lo sterrato sabbioso, dagli anni ’90 fa bruttissima mostra di sè un fabbricato che avrebbe dovuto essere un ristorante-pizzeria: l’ Acquamarina.

La struttura quasi interamente in legno amovibile venne realizzata con concessione comunale di autorizzazione all’occupazione di uno spazio pubblico di 251 metri quadrati. La Polizia locale accertò però che Acquamarina si era allargata un po’ troppo, occupando più di quattro volte l‘area autorizzata: 925 metri quadrati. Il chiosco nel 2009 venne dichiarato ufficialmente abusivo: l’attività venne chiusa e il Comune (che aveva vinto anche una causa al Tar) ne ordinò la demolizione cui fece seguito nel 2012 la diffida ad adempiere.

Non se ne fece nulla, a distanza di tanti anni ancora nulla è stato fatto. La cronaca raccontò che nonostante le ordinanze, il locale era attrezzato con cucine a gas e un gruppo elettrogeno. Pronto all’uso insomma. Tornando ad oggi l’ex pizzeria-ristorante è un rudere, lamiere e legno all’aria e non poteva essere diversamente dato il tempo trascorso nel più totale abbandono.

Il degrado

Tanti invece lo utilizzano, giorno e notte, qualcuno per bivaccare, molti come toilette all’aria aperta con paraventi di pezzi di legno e alberi inselvatichiti. Uno sconcio, una vergogna praticamente nel lungomare. La domanda è: perché il Comune non lo demolisce, addebitando le spese al proprietario? Sempre che sia possibile beccarlo perché sembrerebbe che la gestione sia passata in diverse mani.

L’assessore

L’assessore al decoro e all’urbanistica Gianfranco Licheri: «Ho chiesto agli uffici una relazione aggiornata sulla situazione che non è più tollerabile. Va sanata velocemente, se la relazione dei tecnici confermerà provvederemo alla demolizione anticipando la spesa che sarà accollata ai responsabili dell’abuso».

Altre proteste

Intanto gli abitanti dell’area che va dalla Torre a Villa Baldino, che da anni si sentono residenti di serie B rispetto a quelli del lungomare che va dalla Torre all’ex Hotel del Sole, hanno fatto una raccolta di firme per chiedere l’eliminazione delle dune che rendono poco fruibile la spiaggia: «Abbiamo presentato in Comune una petizione con 300 firme – spiega Alberto Lai – la posidonia ha creato un gradone alto quasi un metro e ridotto il bagnasciuga a due-tre metri. La passerella si ferma al gradone e la spiaggia non è utilizzabile. Dall’altra parte la spiaggia è a posto, piatta e pulita, la nostra è un disastro».

RIPRODUZIONE RISERVATA