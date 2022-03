C’è da spostare un deposito 

Il Comune di Lanusei chiede che Arst liberi l’area di via Marconi, ex deposito ora utilizzato come officina, oggetto di un accordo di permuta firmato nel 2012, disatteso dall’azienda. Dopo continui rinvii, una diffida, e una mediazione andata a vuoto, la questione potrebbe risolversi in Tribunale.

La vicenda

Nel 2012 l’amministrazione comunale di Lanusei e Arst avevano sottoscritto un contratto di permuta: il comune avrebbe ceduto un terreno nella circonvallazione sud ad Arst in cambio dello spazio in via Marconi, nel centro della cittadina. A valle del paese l’azienda trasporti avrebbe potuto realizzare un deposito strutturato dove trasferirsi, così da liberare zone più congestionate dal traffico e meno funzionali al servizio. Dopo dieci anni di attesa nulla di tutto questo si è verificato. Motivo per cui il Comune, fallito anche un tentativo di mediazione, ha deciso di chiedere lumi al Tribunale per entrare in possesso del deposito, avendo già ceduto il terreno.

I pareri

Il sindaco Davide Burchi auspica che l’azienda possa liberare l’area vicino al Tribunale prima della pronuncia del giudice. Potrebbe diventare un parcheggio con 30 posti auto, una manna dal cielo per una cittadina che vive di servizi. «Se Arst non dovesse dare seguito alla procedura dobbiamo necessariamente procedere, come estrema ratio, con una causa. Speriamo che i tempi siano stretti. Vorremmo evitare un contenzioso, ma alla comunità serve quello spazio e non possiamo aspettare oltre. Auspichiamo che Arst velocizzi le sue procedure perché quello è uno spazio fondamentale da mettere a disposizione della cittadinanza in un’area con forte carenza di parcheggi. Spero si trovi una soluzione prima di una sentenza».