«C’è da spostare un chiosco» 

Circonvallazione nord-ovest, una storia infinita. Si va avanti tra stop e ripartenze, ogni tanto ne salta fuori una che allontana la fine di un lavoro che non riesce a trovare il passo giusto. A colpo d’occhio sembrerebbe in dirittura di inaugurazione: l’asfalto è quasi completato compresa la segnaletica orizzontale, i marciapiedi vicini alla conclusione e l’illuminazione pressoché a posto.

Gli intoppi

Per chiudere mancano due cose, la prima abbastanza delicata: i soldi, 500mila euro. Mancavano ad agosto a ancora non si vedono. Il Comune di suo non può metterci un euro perché il bilancio e le regole non lo consentono. Ha chiesto una mano alla Regione che si sarebbe dichiarata ben disposta ma che ancora non ha stanziato la somma. Lo sballo dei conti non è colpa del Comune ma dell’inflazione che ha fatto schizzare il costo del lavoro e soprattutto dalla rivisitazione del conteggio degli espropri contabilizzati per una certa cifra che a conti fatti è stata insufficiente. A questo si aggiunge un altro problema: il chiosco in legno e amovibile destinato al noleggio delle biciclette realizzato da un privato, regolarmente autorizzato all’interno del terreno dove si trova il vecchio palazzetto dello sport in viale Repubblica. Il progetto della circonvallazione prevede necessariamente lo spostamento del chiosco per consentire la realizzazione della rotonda disegnata per disciplinare e rendere scorrevole il traffico verso Torregrande, il centro città e la zona Provincia e San Martino. Tra le parti, Comune e privato, si discute ma finora non è stata trovata una soluzione.

Comune

«Abbiamo messo a disposizione uno spazio nello stesso terreno nelle vicinanze dei campi da tennis che però non è stato di gradimento dell’operatore privato. Si tratta ma una soluzione va trovata, restare lì dove si trova è impossibile», commenta il sindaco Massimiliano Sanna. Aspettando il finanziamento regionale, la situazione è in standby ma «una soluzione va trovata», dice Sanna. Anche perché il progetto delle cinque rotonde (via degli Artigiani, via Cairoli, viale Repubblica, via Morosini e infine in via Lussu) possa restare ancora appeso.