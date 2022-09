C’è da spostare la pista ciclabile 

È considerata una delle opere più importanti cominciata dalla precedente amministrazione ma il completamento della pista ciclabile che si estende sulla Strada provinciale 91 è ancora una incognita. Il primo lotto dell’opera che si estende su ambo i lati della strada che unisce l’arteria al centro abitato, si è interrotto all’altezza della rotatoria su cui svetta il gigante di pietra: per arrivare sino alla Residenza del Sole, come prevede il progetto iniziale, servirebbero altri 4 milioni di euro. Silvano Corda, ex assessore ai Lavori pubblici e oggi capogruppo, in minoranza, del Psi, ricorda l’importanza strategica dell’opera: «Nell’elenco delle opere da finanziare con il Pnrr non compare il completamento della pista ciclabile, fondamentale per collegare il centro storico alle zone a mare. il primo lotto è stato ultimato, è necessario però che si prolunghi la pista con relativa illuminazione nella Provinciale 91. La maggioranza ha già le autorizzazioni e il progetto per proseguire quelli realizzati dall'amministrazione Dessì».

L’obiettivo

L’ex sindaco ricorda il duro lavoro per ottenere i fondi per realizzare la pista ciclabile, finanziata nella prima parte grazie al Patto per il sud di Renzi. «Abbiamo pensato a quell’opera come tassello fondamentale per avvicinare il centro al resto delle zone residenziali - dice Dessì - un’infrastruttura che vorremmo venisse completata per favorire la mobilità sostenibile all’interno del nostro territorio e, allo stesso tempo, rendere la città più moderna e aperta al turismo».

I problemi

Il sindaco Beniamino Garau assicura che il progetto di completamento della pista non è affatto accantonato: «La situazione oggi è più complessa rispetto a quando è stato ideato quel percorso, è necessario considerare che lungo la Provinciale 91 si inserirà uno svincolo della nuova Statale 195, e lì non sono previsti attraversamenti. Stiamo però lavorando a un’alternativa per non sperperare il denaro speso e completare l’opera sino alla Residenza del Sole: l’ipotesi è quella di utilizzare la zona di Is Piscinas, dalla quale anticamente partiva una strada che arrivava sino al bivio di Capoterra». Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora alla Coesione territoriale, ribadisce l’importanza del progetto ma evidenzia le criticità: «Mantenere un margine di due metri su ambo i lati della Provinciale per riservarli alla pista ciclabile non è fattibile, non solo per l’immissione dello svincolo della nuova Statale 195, ma anche per la rotatoria che dovrà sorgere nella zona di Sant’Angelo. Individueremo un percorso alternativo per completare comunque l’opera».