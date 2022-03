C’è anche Rog per il gran finale 

Non ha più voglia di aspettare, Marko Rog. Del resto, la sua attesa infinita la vive già da troppo, da quel maledetto 23 dicembre 2020, all'Olimpico di Roma, nella gara prenatalizia contro i giallorossi. Il crac del ginocchio, lo stop, l'intervento e l'ingresso in un tunnel di cui ora, finalmente, vede la fine. La settimana scorsa un passo quasi definitivo, quando giovedì ha svolto il primo allenamento parzialmente in gruppo. Ha sognato la convocazione per la gara con il Milan, ma dopo tanta attesa, che sarà mai qualche giorno in più. Ora c'è la sosta, un altro piccolo aiuto. Perché Rog da domani farà scattare il suo conto alla rovescia, con un unico obiettivo: Udine. A est, dove vuol risorgere.

L'incubo

Per poche settimane, fino all'arrivo di Nandez, Rog è stato l'acquisto più caro del Cagliari, che per strapparlo al Napoli pagò qualcosa come 16 milioni. Un'intuizione dell'allora ds Carli, che lo aveva studiato un paio d'anni prima. E Rog si è preso subito la scena, a modo suo: lotta continua in campo, a recuperar palloni, ma anche a giocarli deliziosamente, mezzala di lotta e di governo, di tacco e di punta. Prima stagione da protagonista, con 30 presenze, un gol e un assist. Ma dietro il croato, una certezza a centrocampo, c'è molto di più. Dopo Maran e Zenga, anche Di Francesco ci puntava sicuro, centro di gravità permanente in un 4-2-3-1 tutt'altro che equilibrato. Fino a quel 23 dicembre, a Roma. Il ginocchio cede dopo neanche 15 minuti, Natale sotto i ferri per la ricostruzione del crociato del ginocchio destro a Innsbruck. Stagione finita, un'assenza pesantissima. Il Cagliari lo aspetta, lo riabbraccia a Pejo, dove Rog lavora per esser pronto ad agosto. Niente parole, pochissimi sorrisi, tanto campo. La luce si accende e si rispegne in Germania, nell'amichevole con l'Augsburg: Rog entra nella ripresa, pochi minuti, un movimento sull'esterno e il ginocchio destro cede ancora. E' il 31 luglio, stavolta fa più male. Negli spogliatoi, i compagni si avvicinano al lettino dove il croato è disteso, qualcuno piange. Marko sa solo che lo aspetta un nuovo calvario. Prima, però, bisogna decidere come farlo partire.

La ripartenza

Stavolta si torna in Italia: niente Innsbruck e il professor Finck, Rog va a Villa Stuart e si mette nelle mani del professor Mariani. Che resetta tutto, prima ripulendo il legamento e poi, qualche settimana dopo, ricostruendolo ex novo. Sei mesi di riabilitazione, allenamenti da solo e poi ad Asseminello, ma lontano dai compagni. Fino a giovedì scorso, quando Rog è tornato, calcisticamente parlando, in vita. Il pallone, i primi contrasti e l'odore del campo. Mazzarri ha avuto la tentazione di portarlo con sé in panchina contro il Milan. «Serve pazienza, deve recuperare la condizione migliore», ha spiegato il tecnico. Che però, e non poteva essere diversamente, è rimasto folgorato dal croato. Che ora accelera. A Udine vuole essere tra i convocati, per poi tornare a essere decisivo in campo, in quella mediana dove uno come lui sarebbe una benedizione. Tra la necessità di non bruciare i tempi e la voglia, 15 mesi dopo, di tornare a giocare e lottare.