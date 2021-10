Cda degli enti, stop alle nuove poltrone 

«Arrivati a questo punto non possiamo più perdere tempo, quindi propongo il ritiro ma chiedo all’opposizione di poter andare avanti con la massima rapidità», ha detto il leader dell’Udc, firmatario della proposta con tutti i capigruppo del centrodestra (meno Dario Giagoni della Lega). Seduta interrotta e breve riunione di maggioranza. Alla ripresa il presidente del Consiglio Michele Pais ha comunicato il ritiro. A quel punto l’Aula ha esaminato e dato il via libera a dodici articoli in un’ora. Si riparte oggi alle 11 dal 24. L’approvazione finale è prevista stasera o domani.

Il ritorno dei Consigli di amministrazione in luogo degli amministratori unici in quattordici enti (Arpas, le agenzie Agris, Argea e Laore, Sardegna Ricerche, Aspal, Isre, Sardegna It srl, Carbosulcis Spa, Igea Spa, Istituto di incremento ippico, Area, Arst, Enas e Forestas) - circa quaranta posti di potere in più nell’amministrazione regionale ma a costo zero – sarà oggetto di una proposta di legge ad hoc dopo l’approvazione della omnibus.

Il ripristino dei Cda negli enti della Regione è solo rinviato. Ieri la maggioranza ha provato a inserirlo nella legge omnibus ma le opposizioni hanno parlato subito di «imboscata» e di «norma intrusa»: il rischio ostruzionismo è diventato all’improvviso concreto e alla fine, su suggerimento del decano dell’Aula Giorgio Oppi, il centrodestra ha rinunciato.

L’accordo e la volata

Il ritorno dei Consigli di amministrazione in luogo degli amministratori unici in quattordici enti (Arpas, le agenzie Agris, Argea e Laore, Sardegna Ricerche, Aspal, Isre, Sardegna It srl, Carbosulcis Spa, Igea Spa, Istituto di incremento ippico, Area, Arst, Enas e Forestas) - circa quaranta posti di potere in più nell’amministrazione regionale ma a costo zero – sarà oggetto di una proposta di legge ad hoc dopo l’approvazione della omnibus.

«Arrivati a questo punto non possiamo più perdere tempo, quindi propongo il ritiro ma chiedo all’opposizione di poter andare avanti con la massima rapidità», ha detto il leader dell’Udc, firmatario della proposta con tutti i capigruppo del centrodestra (meno Dario Giagoni della Lega). Seduta interrotta e breve riunione di maggioranza. Alla ripresa il presidente del Consiglio Michele Pais ha comunicato il ritiro. A quel punto l’Aula ha esaminato e dato il via libera a dodici articoli in un’ora. Si riparte oggi alle 11 dal 24. L’approvazione finale è prevista stasera o domani.

Per gli aeroporti

Tra le misure passate ieri ci sono, innanzitutto, lo sblocco di quindici milioni di euro per il sistema aeroportuale in sofferenza a causa dell’emergenza Covid-19. Sempre in materia di lotta al virus sono stati stanziati nove milioni di euro per categorie di lavoratori che ancora non hanno ricevuto alcun supporto: tra gli altri che riceveranno un’indennità una tantum da settemila euro, piccoli armatori a scopo turistico, gestori di B&b, liberi professionisti, cinque milioni per imprese che non hanno beneficiato del fondo Resisto, 5,2 milioni di risparmi Sfirs per voucher formativi e bonus occupazionali. Altri otto milioni sono stati stanziati per gli agenti di commercio, 610mila euro per organizzatori di eventi, 300mila euro per intermediari degli spettacoli, 700mila euro per gli operatori delle discoteche.

Lotta alla blue tongue

Attesissimo l’emendamento sulla lingua blu dove vengono impegnati oltre quattro milioni di euro per indennizzi alle imprese che hanno pagato la recrudescenza dell’epidemia in Sardegna, per l’acquisto del “Butox”, il prodotto necessario per la lotta all’insetto vettore della blue tongue e per la compensazione dei costi della profilassi vaccinale. Altri dieci milioni sono dedicati allo scorrimento delle graduatorie del Programma “Pacchetto giovani” per l'avviamento di imprese; e ancora dieci milioni per un fondo per assicurazioni contro i rischi climatici; 2,5 milioni invece per la ricapitalizzazione della Sotacarbo.

Mancano dieci articoli per il via libera finale. Il 28 sull’attuazione della Riforma della sanità sarà tra i più discussi in Aula.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata