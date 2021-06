Cavo tranciato, telefoni muti 

Un cavo Tim tranciato manda off-line mezzo Sulcis Iglesiente: muti i telefoni, ko i sistemi di messaggistica, azzerato qualsiasi tipo di collegamento internet compreso quello del Lotto e ogni altro servizio online connesso alle operazioni economiche e finanziarie.

Tutto bloccato

Un territorio, in pratica, telematicamente in ginocchio, Comuni compresi. È tutto legato all’incidente avvenuto ieri mattina in un cantiere Anas lungo la strada statale 130, nel territorio iglesiente, quasi alla convergenza con la statale 126. La dinamica è da chiarire, ma tutto lascia supporre che sia stata una banale manovra sbagliata. Sta di fatto che all’improvviso è stato tranciato un cavo della fibra Tim. Erano circa le 10.30 e le conseguenze per le migliaia di utenti, pubblici e privati, sono state immediate alla pari dei disagi che si sono trascinati sino a tarda serata. Chi ha Tim, per la rete mobile e anche fissa, a Carbonia, Gonnesa, Portoscuso, Giba, Sant’Anna Arresi, San Giovanni Suergiu, Carloforte, Fluminimaggiore e Sant’Antioco di colpo si è ritrovato senza servizio. Le chiamate non partivano e non arrivavano, idem i messaggi, stesso discorso per gli svariati collegamenti online connessi a molteplici servizi. A Carbonia, ad esempio, in non pochi centri commerciali, come testimonia Nino Flore, amministratore Conad, «sono saltati molti pagamenti con carte di credito e bancomat, con ripercussioni anche nell’area di servizio carburanti».

Ricevitorie in tilt

Pesantissime le ripercussioni per le tabaccherie convenzionate con servizi pubblici: «Molti clienti si sono presentati per pagare bollette in scadenza e rate - rivela Patrizia Camedda, tabaccheria di piazza Repubblica – ed è stata una giornata di lavoro persa perché abbiamo dovuto rispedire a casa le persone interessate al Lotto e ad ogni altro gioco online: un incidente può accadere ma è stato lasciato mezzo Sulcis senza servizio». Anche nella tabaccheria di Simone Uda in via Satta l’umore sino a ieri pomeriggio era nero: «Danni incalcolabili – sottolinea il gestore – in particolare per le ricariche telefoniche rimaste a terra». Pure pianificare un viaggio è diventato ieri impossibile, come testimoniato dalla Ag Planet Viaggi di via Dalmazia: «Saltate le prenotazioni – analizza Daniela Pintus – impossibile ricevere telefonate, azzerata tutta l’altra attività burocratica». Pesanti le ripercussioni pure per i Comuni, come ad esempio a Sant’Antioco in cui molti collegamenti sono gestiti da Tim: «Bloccata quasi tutta l’attività intranet – conferma il sindaco Ignazio Locci – e vari servizi scollegati, molti cittadini si sono recati invano in Municipio per le pratiche». Anche gli utenti di altre compagnie hanno rilevato disservizi: «Nel nostro caso invece non ci sono state ripercussioni – spiega Pierpaolo Puddu, amministratore di Medianet - il nostro servizio si basa su una rete di ponti radio connessa in fibra ottica in diversi punti: se c’è un guasto da una parte viene servita da un altro settore». Ieri l’allarme è cessato alle 18.30.

