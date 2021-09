Cavina testa la sua Dinamo 

Il tecnico Cavina fa una premessa: «Giochiamo contro un allenatore che stimo come Frank Vitucci, quando sono diventato capo allenatore appena potevo seguivo i suoi allenamenti per imparare. Loro sono forse la squadra più pericolosa della serie A nei primi 8 secondi. Velocissimi in transizione, ricchi di talento offensivo e con giocatori di buona stazza vicino a canestro, ma non giocatori lenti. Anche noi però possiamo dire la nostra e nell'ultima gara contro Varese ho visto segnali importanti anche in difesa».

Sassari. «Ora vediamo come ce la caviamo contro le big e Brindisi lo è per quanto fatto negli ultimi anni». Così il coach Demis Cavina alla vigilia della partenza per Bologna dove da domani si svolge la fase finale della Supercoppa. Destino vuole che le classiche del basket italiano siano nella parte del tabellone sassarese: domani alle 15 contro Brindisi, poi la vincente affronterà nella semifinale di lunedì chi vince tra Milano e Treviso, che arriva ai quarti stanchissima dopo le tre gare di qualificazione della Champions Fiba.

Rispetto ai pugliesi il Banco ha il vantaggio di avere giocato quattro gare ufficiali, tutte vinte, contro Cremona e Varese. Invece Brindisi ha disputato solo tornei, con questi risultati: sconfitta contro Virtus Bologna (-20) doppio successo su Pesaro e vittoria dilagante contro gli estoni del Tartu (+32).

Un'assenza a testa. La Dinamo è ancora senza il lungo Diop, primo cambio del centro Mekowulu ma anche dell'ala Bendzius vista la doppia dimensione esterna/interna del senegalese. Invece l'Happy Casa è senza il folletto Wes Clark, l'anno scorso a Venezia. Sassari si è tutelata col lungo Borra, preso dal Treviglio (A2), mentre Brindisi ha ingaggiato la guardia argentina Redivo, anch'egli proveniente dalla A2, a Casale aveva 21 punti di media.

Attacchi atomici

Il tecnico Cavina fa una premessa: «Giochiamo contro un allenatore che stimo come Frank Vitucci, quando sono diventato capo allenatore appena potevo seguivo i suoi allenamenti per imparare. Loro sono forse la squadra più pericolosa della serie A nei primi 8 secondi. Velocissimi in transizione, ricchi di talento offensivo e con giocatori di buona stazza vicino a canestro, ma non giocatori lenti. Anche noi però possiamo dire la nostra e nell'ultima gara contro Varese ho visto segnali importanti anche in difesa».

Gli avversari

Brindisi ha due giocatori per ogni ruolo. In play Josh Perkins (ex Gonzaga University) e Zanelli, in guardia l'argentino Redivo e il 23enne Visconti, top scorer in pre-campionato, negli spot di ala ci sono il veterano Chappell, l'atletico Udom, il tiratore Gaspardo, mentre gli americani Carter e Adrian sono pericolosi sia da alipivot che da centri. Completa il roster il pivot Nick Perkins. Sulla carta più qualità negli spot “4” e “5”, ma Cavina ribatte: «Anche noi abbiamo tre lunghi e giocatori pericolosi in ala. In ogni caso non è un confronto fra reparti, ma noi dobbiamo sempre rispondere di squadra, vale in difesa, a rimbalzo e in attacco. E con gli inevitabili errori di inizio stagione, questo gruppo sta crescendo e lavorando proprio come una squadra».

