Cavina sereno: «L’attacco non mi preoccupa» 

Sassari. «La difesa è la nostra stampella e dell'attacco non sono preoccupato. Stiamo crescendo»: alla vigilia del doppio match casalingo il coach Demis Cavina sfoggia fiducia. Domani alle 20.45 arriva Brescia per la quinta di campionato, mercoledì alle 20.30 c'è il Prometey dell'ex Miro Bilan per la terza gara del girone di Champions. «Due partite in casa, importantissime. Brescia è una delle squadre che dichiaratamente ambisce a stare al quarto posto, dietro le tre grandi. Ha atletismo e grande qualità, un progetto nuovo che deve crescere, possono ruotare 11 giocatori, con punti precisi di riferimento in attacco. Noi dobbiamo ripetere la prestazione difensiva contro Treviso. In attesa di avere più continuità e fluidità in attacco è la difesa il nostro punto d'appoggio».

Il coach difende il gruppo: «Questa settimana ci siamo potuti allenare senza trasferte e gare infrasettimanali, un aspetto molto importante per una squadra come la nostra che ha bisogno di tempo per imparare a giocare assieme. In Champions abbiamo perso contro Ludwigsburg e Tenerife che nei loro tornei battono formazioni da Eurolega».

Coach Cavina ha anche risposto sulla partenza lenta di Bendzius in attacco, sceso rispetto alla stagione passata da 18 a 10 punti con riferimento alle prime 4 partite di campionato: «Fare paragoni con la squadra dell'anno scorso non serve e comunque non è che Eimantas abbia sempre avuto solo serate buone al tiro. A Treviso è stato bravo ad applicarsi in difesa. Poi è chiaro che essendo un giocatore di sistema fatica quando il sistema non riesce a esprimersi al meglio, ma è come per i centravanti del calcio, che devono sbloccarsi».

