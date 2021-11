Cavina, riecco il Derthona 

Sassari. Nessun tesseramento in entrata ma solo Anthony Clemmons in uscita (ha firmato per il Turk Telekom Ankara) per la Dinamo, che di fatto domani sera a Tortona, con inizio alle 17.30, giocherà con la stessa formazione che ha battuto il Ludwigsburg. Scontro del tutto inedito, visto che la formazione piemontese era ancora in C quando Sassari saliva nella massima serie.

I piemontesi

Il Derthona è una neopromossa: ha conquistato la serie A superando nella finale playoff proprio il Torino allenato da Demis Cavina, che tra l'altro è un ex, poiché ha guidato il club per tre stagioni, dal 2014 al 2017. Il coach dei sassaresi ha definito spesso Tortona una “finta neopromossa” perché ha giocatori con esperienza di serie A come i due play-guardia Wright e Filloy (11 punti a testa), il centro Cain (quasi sempre in doppia doppia), la guardia-ala Sanders, ex Trento. Ha anche diversi esordienti, come gli americani Daum (14 punti) e Macura e gli italiani Mascolo e Tavernelli, che stanno facendo un buon campionato.

Mercato

Tra i nomi valutati per la sostituzione di Clemmons potrebbe anche esserci quello i Chris Kramer, 33enne yankee già cercato questa estate e vecchio pallino del gm Pasquini. Kramer ha firmato in Spagna col Gran Canaria dove è utilizzato da nono-decimo uomo per 13 minuti scarsi e produce 5 punti col 42% da tre. Restano ancora free agent Tj Williams, ex Cremona; Keifer Sykes, ex Avellino e Milano; Jordan Theodore, ex Milano; Luca Vitali, fuori squadra a Brescia. Più eventualmente Ruzzier, ormai senza spazio nella Virtus Bologna.