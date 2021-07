Cavallo finisce in piscina 

Avrebbe potuto morire o farsi comunque molto male. Invece solo un bagno notturno e un po’ di fresco. Un cavallo da corsa nella notte tra venerdì e ieri, dopo aver abbattuto la staccionata della scuderia dove solitamente trascorre le giornate, si è letteralmente lanciato all’interno di una piscina in un terreno non molto lontano dalla sua dimora. Per poter liberare il cavallo si è reso necessario per forza l’intervento dei vigili del fuoco di Oristano che hanno lavorato per alcune ore.

Il tuffo in piscina

L’insolito episodio è avvenuto la notte tra venerdì e sabato intorno alle tre non lontano dalla località Cirras, nella borgata agricola di Santa Giusta, alla periferia del paese. Il cavallo, che si trovava all’interno di una scuderia a poca distanza dalla piscina, è riuscito a scappare scavalcando il recinto in legno. Tra un giro e un altro alla fine si è poi ritrovato nel terreno vicino, dove è presente una piscina prefabbricata con tanto di scalette per entrare. L’animale, preso forse dall’euforia della corsa sfrenata, alla fine si è ritrovato in acqua. E la sua fuga è terminata.

L’intervento

Immediatamente, dopo le prime segnalazioni, sono scattati i soccorsi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano. Il cavallo, come hanno fatto sapere i soccorritori, è stato imbragato e poi, con l’ausilio di una gru, è stato sollevato e portato fuori dalla piscina. Un lavoro complesso e delicato durato diverso tempo. Le operazioni sono state eseguite con tutte le precauzione per evitare di far male all’animale spaventato. Il cavallo, nonostante il tuffo in piscina, fortunatamente non ha riportato lesioni evidenti ed è stato subito restituito al proprietario, un giovane di Santa Giusta.

Il precedente

Gli stessi vigili del fuoco del comando di Oristano lo scorso 6 maggio sono riusciti a salvare, in un centro ippico della zona, un altro cavallo da corsa, uno splendido esemplare di razza Sella Italiano. In quel caso però niente piscina: era precipitato in un fossato senza riuscire a venir fuori. Il personale intervenuto subito sul posto, dopo aver imbragato con delicatezza l’animale spaventato con l’ausilio del verricello del mezzo di servizio, ha provveduto a issarlo sul prato, dove è stato preso in consegna dagli allevatori esperti del centro ippico. Anche in quel caso, fortunatamente, l’animale non aveva riportato nessun tipo di ferita.

RIPRODUZIONE RISERVATA