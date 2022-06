Cavallette oltre l’Ardia, disastro annunciato  

Quel che più colpisce è quel flusso inarrestabile che attraversa imperterrito il tratto stradale che collega Nuoro con Abbasanta. Non conoscono ostacoli, nemmeno quelli che segnano come un calvario quell’arteria stradale violentata da cantieri interminabili, irrazionali e gestiti peggio dall’Anas. Le cavallette non temono più le ruote, come i primi di maggio. Ora volano ad altezza di tergicristallo. Lo schianto è come una grandinata, dura e copiosa, dall’incrocio per Orotelli e Oniferi, su quella strada che è un po’ il crocevia del cuore della Sardegna centrale. Se passi dalle 12 alle 15 sembra di attraversare una galleria del vento che taglia trasversalmente le quattro corsie. Sono le ore del mezzogiorno di fuoco, estese al pomeriggio. Il trasbordo da est ad ovest è sistematico, continuo, senza tregua. Un attraversamento che non si ferma durante tutta la giornata. Chi trapassa quell’inferno di cavallette, lungo una trentina di chilometri, ne percepisce l’onda lunga per un quarto d’ora, ma nessuno moltiplica quell’attraversamento continuo per tutta la giornata.

Le cavallette hanno sfondato il muro di Sedilo, impietose, sospinte da una brezza desertica, che le proietta come una cavalleria rusticana verso le brulicanti piantagioni di riso e mais che si affacciano a ridosso del Tirso, il grande fiume. La scena è spettrale. Da una parte si spera che l’onda passi, quindi avanzando verso sud, con la disperazione che cammina di pari passo verso il Campidano, dall’altra si invoca l’antico rito dell’Ardia, ultima speranza perchè il voto al Santo di Sedilo possa fermare l’avanzata di quel ciclone di cavallette che sta radendo al suolo migliaia di ettari di campi coltivati e disseminando ovunque nuove uova, pronte a moltiplicarsi a dismisura, per trasformarsi in catastrofe. Chi non vede non può credere, ogni tentativo di racconto si infrange con l’imponenza di quel volare che ormai non ha più una sola direttrice. L’epicentro continua ad essere la piana più abbandonata dell’Isola, quella di Ottana, violentata dagli insediamenti industriali che hanno innalzato ciminiere e fatto abbandonare i campi, per poi spegnere tutto, lavoro e speranza. I cerchi concentrici, però, ora non sono più controllabili, o meglio monitorabili. Avanzano in ordine sparso, da nord a sud, da est ad ovest.

Se rivolgi lo sguardo verso l’arco di Santu Antinu, traguardando la vallata di Sedilo dal “frontigheddu”, da sempre rampa dell’irruenta discesa dell’Ardia, capisci subito che l’ultimo baluardo è caduto. Un mese fa sembrava irraggiungibile, anche se non impossibile. Oggi, con 40 gradi senza un filo d’ombra, ti accorgi che l’avanzata non saltella più, vola. Un temerario agricoltore, disperato dall’incedere devastante di quegli sciami di cavallette, tanto voraci quanto invasive, sta cercando di correre ai ripari con una distesa di zanzariere verdi per tentare di salvare una piantagione di meloni a due passi dal Santuario.

Oltre Santu Antinu

Nemmeno l’Anas

Deserto che avanza

Un fiume in piena che vola, di cavallette che avanzano come tanti caterpillar dotati di mietitrebbia. Quando lo sciame si imbatte nello sfortunato campo di mais, appena rigoglioso dopo un soccorso d’acqua, non c’è futuro. Il deserto avanza come le fiamme su un cumulo di erba secca. Non lasciano niente. Le pannocchie non vedranno l’alba. I fusti verdi, morbidi e carichi di fibra sono il pasto più ghiotto per quello sciame che in un attimo consuma tonnellate di mangime, radendo al suolo ogni pasto riservato per il bestiame. Passi ad Olzai, Ottana, Noragogume, Sedilo, Orotelli, Oniferi, traguardi il fronte di Macomer: nessuna resistenza.

Tutto annunciato

La distesa di cavallette avanza ovunque, ma la resistenza è inerme, o inesistente. Tutto previsto. Quello che sta accadendo è roba da disastro annunciato, scritto e ribadito. Non è stato fatto niente di quello che era necessario. Basti pensare che ad oggi né la Regione, tantomeno lo Stato, hanno ancora dichiarato lo stato di emergenza e quello di calamità naturale. Il comitato spontaneo “Lotta alle cavallette nella Media Valle del Tirso” trova la forza di mettere tutto nero su bianco.

Responsabilità penali

E le accuse sono dirompenti, con tanto di responsabilità anche penali: «Per ben tre anni chi aveva le competenze derivanti da ruolo pubblico, non ha adottato adeguate misure di prevenzione, soprattutto nei momenti iniziali quando il territorio interessato era relativamente limitato. Omissioni e mancanze che dovrebbero essere all’attenzione delle autorità competenti sotto il profilo amministravo-contabile con sicuro danno erariale, il profilo penale per le omissioni che hanno portato a questa situazione e, infine, sotto il profilo civilistico con potenziale e molto probabile esposizione a richieste di risarcimento danni».

Verso i 50.000 ettari

Il quadro d’insieme è gravissimo. Scrive ancora il Comitato: «Considerando l’attuale osservazione del volo delle cavallette, nella loro fase adulta, la presenza massiccia in alcuni centri abitati in passato non colpiti, la segnalazione di focolai verso i territori limitrofi di Nughedu S. Vittoria, Ghilarza ed Abbasanta, si può presumere e stimare a luglio 2022 una superficie con danni pari a 50-60 mila ettari». E in effetti i documenti in nostro possesso raccontano una storia diversa da quella che i responsabili di questo disastro vorrebbero narrare. Lo dicono e lo scrivono apertamente gli imprenditori agricoli devastati da questa piaga biblica, prevista e contrastabile.

Carta canta

Lo scrivono e lo sostengono, però, anche i documenti ufficiali, quelli interni alle agenzie regionali. In una missiva puntuale e articolata la direzione del servizio di Laore scriveva: «La problematica è stata sottovalutata - si allega, a prova di questo, la relazione di Laore del 2021, che è la prosecuzione di quella del 2020. Si ricorda, per inquadrare la problematica, che questi insetti, se non contrastati si riproducono quasi in maniera geometrica e i risultati sono quelli di oggi». Dunque, per i vertici di Laore tutto era stato abbondantemente preannunciato con tanto di previsioni su quanto sarebbe potuto succedere senza un piano serio e un’organizzazione che niente poteva avere di ordinario. E che il rischio fosse quello della catastrofe lo si era, anche in quel caso, scritto: «Se quest’anno alcune ovideposizioni della zona sud avranno esito favorevole, nel 2022 gli insetti potrebbero estendere i loro areali ancora più a Sud e tornare alle situazioni che Guido Grandi cita per la Sardegna, relative al 1946». Basti un dato per capire quello che sta accadendo: ogni cavalletta può deporre 20-30 uova ciascuna. La moltiplicazione è devastante. Ogni sciame è composto da un miliardo e mezzo di cavallette, il prossimo anno si moltiplicheranno per 20 o trenta. Il Comitato invoca: serve subito l’Esercito, la Protezione Civile, il Corpo Forestale. Per tentare di fermare il tempo perso.

