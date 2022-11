Cavallette, il disastro non è bastato: prevenzione bloccata 

Il tempo stringe. La rabbia di agricoltori e allevatori del centro Sardegna è alimentata «dall’imperdonabile immobilismo della classe politica». Così, da Ottana si leva una richiesta netta nella lotta contro l’invasione delle cavallette: «Chiediamo alla Regione che venga nominato subito un commissario straordinario con ampio mandato politico, con poteri inter-assessoriali e che abbia una buona conoscenza della materia - tuona Michele Ena, presidente di Confagricoltura Nuoro-Ogliastra -. In vista della stagione 2023, siamo ormai fuori tempo massimo con gli interventi di aratura dei terreni, che dovevano farsi tra la fine di agosto e l’autunno. Si deve partire immediatamente con le disinfestazioni, altrimenti qui è la fine».

Dramma annunciato

Un incubo che appare interminabile e irrisolvibile. «I nostri associati non sono solo interessati ai ristori che, se e quando arrivano, non coprono mai le perdite reali: vogliono l’efficienza della Regione che lavori sulla prevenzione, ma che invece rischia sempre di arrivare troppo tardi e a fenomeno non più arginabile - dichiara Michele Ena -. Vogliamo tutelare gli agricoltori e le comunità che popolano le zone interne oppure continuiamo a tutelare le cavallette? Fino a oggi mi pare che abbiamo garantito la sopravvivenza di queste ultime», è la chiosa sarcastica del presidente provinciale di Confagricoltura. Franco Saba, sindaco di Ottana, aggiunge: «Siamo arrivati a novembre, quindi il periodo delle arature dei terreni, dell’intervento meccanico contro le “ovideposizioni”, è sostanzialmente superato. Adesso non ci resta che sensibilizzare e sollecitare la Regione affinché faccia e diffonda tra gli imprenditori agricoli il programma di prevenzione attraverso la disinfestazione. Non vedo altre soluzioni per poter contenere l’invasione delle locuste».

Fuori tempo massimo

È l’espressione onnipresente che si leva dalle campagne del centro dell’Isola, da quella piana di Ottana che vuole scongiurare una nuova devastazione, l’ennesima. «Lo scorso 11 agosto una serie di operazioni sono state licenziate con un decreto ministeriale del Mipaaf, peccato che dopo quasi 90 giorni siano rimaste solo sulla carta del “Piano d’azione, di contrasto e di contenimento”», afferma Michele Ena. Al momento appare impossibile ipotizzare di intervenire su circa 60 mila ettari di terreni disseminati di uova di cavallette. «Per fare dei lavori mirati e dai risultati favorevoli - prosegue Ena - è fondamentale concentrare gli interventi nelle aree focolaio. È inutile infatti arare enormi superfici, con dispendio di risorse ed energie, se il problema si trova solo in punti ben definiti. La mappatura di queste “zone rosse” non è stata tuttavia ancora rielaborata dagli uffici competenti: grave mancanza che si poteva superare anche grazie al prezioso contributo dei nostri agricoltori». Il direttore di Confagricoltura, Giuseppe Demelas, aggiunge: «Le aziende di molti agricoltori e allevatori operano secondo le regole del “biologico”. Sia l’aratura sia la disinfestazione potrebbero quindi andare in conflitto con gli impegni assunti dagli agricoltori e legati al Piano di sviluppo rurale. Nello specifico, se dovessero agire senza una speciale deroga regionale, andrebbero incontro a delle violazioni e alla restituzione dei fondi ricevuti». Demelas conclude: «A oggi non è stato predisposto alcun provvedimento del genere, così come non è stata prevista una linea finanziaria per sostenere le aziende agricole nel fare le arature (spese del carburante) o per l’acquisto di mangimi e foraggi da destinare al sostentamento degli animali durante le disinfestazioni».